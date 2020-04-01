Ожидается снег и сильный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 апреля по северной половине республики местами снег, по северному Прибайкалью сильные снегопады, по южной половине без осадков.
Ветер северо-западный 7-12, местами до 15-20 м/с. Температура ночью 1-6, местами 9-14 мороза, днём 10-15 тепла, местами 0-5 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 10-12 тепла.
На Бурятию обрушится непогода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 01.04.2020
Ожидается снег и сильный ветер
В связи с введённым режимом полной самоизоляции автобусы будут ездить реже
Это рейтинг лучших национальных музеев истории и культуры регионов России для онлайн-туров, виртуальных экскурсий
Марианна Абравитова дала нерадужный прогноз по ситуации с коронавирусом в Бурятии
Его сотрудники будут рассчитывать индексы цен на строительную продукцию в республике
Он задержан при попытке бесконтактного сбыта наркотиков
Борица отметила, что ей помогла на состязаниях поддержка тренера и команды
Служба крови приглашает студентов вузов и сотрудников силовых структур сдать кровь
В республике стартовал региональный этап всероссийского конкурса
Стало известно, что именно означает введённый главой Бурятии режим всеобщей самоизоляции
В ходе выполнения задач были задействованы беспилотные летательные аппараты
Режим всеобщей самоизоляции продлится до 5 апреля включительно
14 творческих проектов будут реализованы уже в этом году по грантовой программе
Врачи питаются сбалансированно, сообщила замминистра здравоохранения Бурятии
Жителям запрещено покидать места проживания, за исключением обращения за медпомощью