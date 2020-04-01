 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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На Бурятию обрушится непогода

На Бурятию обрушится непогода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ожидается снег и сильный ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 апреля по северной половине республики местами снег, по северному Прибайкалью сильные снегопады, по южной половине без осадков.

Ветер северо-западный 7-12, местами до 15-20 м/с. Температура ночью 1-6, местами 9-14 мороза, днём 10-15 тепла, местами 0-5 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 10-12 тепла.

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