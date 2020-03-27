Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей
С 28 марта по 4 мая будет изменена схема движения автобусов, следующих по маршруту № 95. Это связано с проведением капитального ремонта трамвайных путей по пр. 50-летия Октября на участке от ул. Жуковского до ул. Гагарина, сообщили в городском комитете по транспорту.
Объезд закрытого для движения участка по ул. Чертенкова будет осуществляться по пр. 50-летия Октября – ул. Жуковского – ул. Хоца Намсараева в обоих направлениях.
Остановка «Гимназия № 14» на период работ исключается из пути следования маршрута № 95. Автобусы будут останавливаться на близлежащих остановках - «Педагогический колледж» и «Приборостроительное объединение».
Движение трамваев по пр. 50-летия Октября остаётся без изменений.
Как сообщал «Байкал-Daily», работы будут производиться в ночное время после окончания трамвайного движения с 23:00 до 6:00.
В Улан-Удэ временно изменится схема движения маршрута № 95
Общество, Фото:
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