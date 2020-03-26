 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Марта

25 Марта

Популярное

В Улан-Удэ из-за ремонта трамвайных путей изменят схему движения

В Улан-Удэ из-за ремонта трамвайных путей изменят схему движения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ремонт будет производиться ночью

С 28 марта начинаются работы по капитальному ремонту 1125 метров трамвайных путей по проспекту 50-летия Октября от переезда улицы Жуковского до улицы Гагарина. Трамвайный путь на данном участке был уложен в 1975 году. Капитальный ремонт не проводился здесь последние 45 лет.

- В ходе ремонта будет выполнен монтаж рельсошпальных решёток на железобетонной шпале, алюминотермитная сварка стыков рельс, обустроено два автомобильных переезда, - сообщили в управлении по информационной политике.

Работы будут производиться в ночное время после окончания трамвайного движения с 23:00 до 6:00. Движение трамвайных вагонов на период работ будет производиться без изменений и по расписанию.

В ночное время с 23.00 до 6.00 на период производства работ для автомобилей будет закрыто движение вниз по проспекту 50-летия Октября от переезда улицы Жуковского до улицы Гагарина. Движение вверх по проспекту 50-лет Октября от улицы Гагарина до улицы Жуковского будет открыто.

Объезд с 23.00 до 6.00 будет осуществляться по улицам Жуковского, Хоца-Намсараева, Гагарина. Движение для автомобилей днём будет открыто. На время работ полностью, круглосуточно будут закрыты сквозные проезды по улицам Чертенкова и Пушкина.

Работы по капитальному ремонту трамвайных путей на участке планируется завершить до 4 мая.
ремонт трамваи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии директора школы оштрафовали за просрочку по оплате
В Бурятии директора школы оштрафовали за просрочку по оплате
Общество, 26.03.2020
Организация не вовремя заплатила за продукты и школьные принадлежности
Юного жителя Бурятии представят к награде за спасение на пожаре
Юного жителя Бурятии представят к награде за спасение на пожаре
Общество, 26.03.2020
Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
В Новой Чаре из-за машиниста-наркомана с рельсов сошёл вагон
В Новой Чаре из-за машиниста-наркомана с рельсов сошёл вагон
Общество, 26.03.2020
После инцидента машиниста и помощника машиниста уволили
В Улан-Удэ проходят рейды по общественным местам
В Улан-Удэ проходят рейды по общественным местам
Общество, 26.03.2020
О нарушениях горожан просят сообщать по телефону
В Бурятии сохранится прохладная погода
В Бурятии сохранится прохладная погода
Общество, 26.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 марта по республике местами небольшой снег
«Бурятский Твин Пикс»: Ксения Собчак провела расследование про убийство в республике
«Бурятский Твин Пикс»: Ксения Собчак провела расследование про убийство в республике
Общество, 25.03.2020
Передача известной телеведущей появилась в Сети сегодня
В Бурятии детские сады не будут переводить на карантин
В Бурятии детские сады не будут переводить на карантин
Общество, 25.03.2020
«Такое решение было принято с учётом того, что подъёма заболеваемости ОРВИ нет», отметила министр здравоохранения
Путин отменил следующую рабочую неделю
Путин отменил следующую рабочую неделю
Общество, 25.03.2020
Об этом он заявил в ходе своего обращения к жителям России
В Бурятии начался приём заявок на молодёжный конкурс поэтов
В Бурятии начался приём заявок на молодёжный конкурс поэтов
Общество, 25.03.2020
Мероприятие планируется провести в мае
В Аге определили победителей конкурса сувениров
В Аге определили победителей конкурса сувениров
Общество, 25.03.2020
Награды получили призёры в шести номинациях
В Бурятии выпустят сборник об ветеранах-эвенках
В Бурятии выпустят сборник об ветеранах-эвенках
Общество, 25.03.2020
Жителей республики просят поделиться информацией о родственниках
Путин объявит о переносе голосования по Конституции
Путин объявит о переносе голосования по Конституции
Общество, 25.03.2020
Обращение президента России к жителям будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы
В Бурятии разрешили охотиться на медведей с 12 апреля
В Бурятии разрешили охотиться на медведей с 12 апреля
Общество, 25.03.2020
В республике сообщили о сроках подачи заявления на выдачу разрешения на охоту

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^