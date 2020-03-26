Ремонт будет производиться ночью
С 28 марта начинаются работы по капитальному ремонту 1125 метров трамвайных путей по проспекту 50-летия Октября от переезда улицы Жуковского до улицы Гагарина. Трамвайный путь на данном участке был уложен в 1975 году. Капитальный ремонт не проводился здесь последние 45 лет.
- В ходе ремонта будет выполнен монтаж рельсошпальных решёток на железобетонной шпале, алюминотермитная сварка стыков рельс, обустроено два автомобильных переезда, - сообщили в управлении по информационной политике.
Работы будут производиться в ночное время после окончания трамвайного движения с 23:00 до 6:00. Движение трамвайных вагонов на период работ будет производиться без изменений и по расписанию.
В ночное время с 23.00 до 6.00 на период производства работ для автомобилей будет закрыто движение вниз по проспекту 50-летия Октября от переезда улицы Жуковского до улицы Гагарина. Движение вверх по проспекту 50-лет Октября от улицы Гагарина до улицы Жуковского будет открыто.
Объезд с 23.00 до 6.00 будет осуществляться по улицам Жуковского, Хоца-Намсараева, Гагарина. Движение для автомобилей днём будет открыто. На время работ полностью, круглосуточно будут закрыты сквозные проезды по улицам Чертенкова и Пушкина.
Работы по капитальному ремонту трамвайных путей на участке планируется завершить до 4 мая.
В Улан-Удэ из-за ремонта трамвайных путей изменят схему движения
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Организация не вовремя заплатила за продукты и школьные принадлежности
Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
После инцидента машиниста и помощника машиниста уволили
Ремонт будет производиться ночью
Строительство начнётся в этом году
О нарушениях горожан просят сообщать по телефону
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 марта по республике местами небольшой снег
Передача известной телеведущей появилась в Сети сегодня
«Такое решение было принято с учётом того, что подъёма заболеваемости ОРВИ нет», отметила министр здравоохранения
Об этом он заявил в ходе своего обращения к жителям России
Мероприятие планируется провести в мае
Награды получили призёры в шести номинациях
Жителей республики просят поделиться информацией о родственниках
Обращение президента России к жителям будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы
В республике сообщили о сроках подачи заявления на выдачу разрешения на охоту