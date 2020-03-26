В Улан-Удэ из-за ремонта трамвайных путей изменят схему движения

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ремонт будет производиться ночью



С 28 марта начинаются работы по капитальному ремонту 1125 метров трамвайных путей по проспекту 50-летия Октября от переезда улицы Жуковского до улицы Гагарина. Трамвайный путь на данном участке был уложен в 1975 году. Капитальный ремонт не проводился здесь последние 45 лет.



- В ходе ремонта будет выполнен монтаж рельсошпальных решёток на железобетонной шпале, алюминотермитная сварка стыков рельс, обустроено два автомобильных переезда, - сообщили в управлении по информационной политике.



Работы будут производиться в ночное время после окончания трамвайного движения с 23:00 до 6:00. Движение трамвайных вагонов на период работ будет производиться без изменений и по расписанию.



В ночное время с 23.00 до 6.00 на период производства работ для автомобилей будет закрыто движение вниз по проспекту 50-летия Октября от переезда улицы Жуковского до улицы Гагарина. Движение вверх по проспекту 50-лет Октября от улицы Гагарина до улицы Жуковского будет открыто.



Объезд с 23.00 до 6.00 будет осуществляться по улицам Жуковского, Хоца-Намсараева, Гагарина. Движение для автомобилей днём будет открыто. На время работ полностью, круглосуточно будут закрыты сквозные проезды по улицам Чертенкова и Пушкина.



Работы по капитальному ремонту трамвайных путей на участке планируется завершить до 4 мая.

