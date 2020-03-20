Овчарка по кличке Жом неоднократно помогала в задержании нарушителей
Кинологический расчёт сотрудника Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю Шамиля Абакарова и его розыскной собаки по кличке Жом признан лучшим по версии международного выставочного рейтинга «Best Russian Dog».
Пограничник и его четвероногий соратник уже стали настоящей легендой забайкальской границы. При их участии неоднократно производились задержания нарушителей, среди которых резонансное задержание гражданина Танзании, произведённое в сложнейших условиях обстановки. Нарушитель смог преодолеть множество препятствий, пересечь государственные границы разных стран, но иностранца задержал Жом.
Это задержание в 2017 году было отмечено руководством Пограничной службы ФСБ России. Пёс стал обладателем первого в своей служебной карьере жетона «За отличие в службе».
Спустя всего два года Шамиль Абакаров и Жом вновь приняли участие в непростом задержали нарушителя. Иностранный гражданин пересёк государственную границу по направлению из Китайской Народной Республики в Россию. Он знал, что его преследует пограничный наряд. Нарушитель пытаясь запутать следы.
Нарушитель спрятался в трёхметровой норе, но там его по запаху нашёл Жом. Задержанным оказался гражданин КНР, который пересёк государственную границу в целях поиска лучших условий жизни. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
- Это всего лишь несколько примеров эффективной работы тандема специалиста-кинолога и его подопечного, которые стали возможны благодаря мастерству и трепетному отношению пограничника к четвероногому напарнику. Кинолог уверен, что подобных успешных задержаний в их совместной служебной биографии будет ещё много, ведь на страже границы по-прежнему остаётся чуткий нос его верного помощника, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.
Лучшая собака пограничной службы трудится в Забайкалье
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