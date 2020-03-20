Новый знакомый ограбил улан-удэнку

Мужчина присвоил золотую цепочку женщины



15 марта в полицию обратилась 40-летняя улан-удэнка, которая рассказала полицейским, что стала жертвой грабежа.



Как оказалось, она познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. После недолгого общения новый знакомый пригласил женщину встретиться в кинотеатре. Посмотрев фильм, они продолжили общение в хостеле по улице Ключевская. Во время распития спиртных напитков поведение мужчины стало агрессивным. Женщина, испугавшись, вызвала такси и вышла на улицу. Догнав её злоумышленник, высказывая угрозы, украл золотую цепочку.



Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Улан-Удэ.



Украденное ювелирное злоумышленник вернул владелице, узнав об обращении в полицию.



За грабёж возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

