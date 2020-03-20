Мужчина присвоил золотую цепочку женщины
15 марта в полицию обратилась 40-летняя улан-удэнка, которая рассказала полицейским, что стала жертвой грабежа.
Как оказалось, она познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. После недолгого общения новый знакомый пригласил женщину встретиться в кинотеатре. Посмотрев фильм, они продолжили общение в хостеле по улице Ключевская. Во время распития спиртных напитков поведение мужчины стало агрессивным. Женщина, испугавшись, вызвала такси и вышла на улицу. Догнав её злоумышленник, высказывая угрозы, украл золотую цепочку.
Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Улан-Удэ.
Украденное ювелирное злоумышленник вернул владелице, узнав об обращении в полицию.
За грабёж возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Новый знакомый ограбил улан-удэнку
Общество, Фото:
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