Вывезено около двух тысяч кубометров снега
За сутки с дорог Улан-Удэ вывезено 1787 кубометров снега, рассыпано 200 тонн песка.
Уборка снега производилась на улицах: 40 лет Победы, Комсомольская, Октябрьская, Микояна, Королева, Терешковой, Павлова, З. Космодемьянской, Спартака, Пугачева, Гармаева, пер. Павлова. Техника также работала на Удинском мосту, пр.50 лет Октября, на транспортной развязке в 112 и 113 микрорайонах.
Всего на уборке снега задействовали 54 единицы техники. Уборка снега продолжается, сообщает комитет городского хозяйства.
На дороги Улан-Удэ высыпали 200 тонн песка
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