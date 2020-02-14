На дороги Улан-Удэ высыпали 200 тонн песка

Вывезено около двух тысяч кубометров снега



За сутки с дорог Улан-Удэ вывезено 1787 кубометров снега, рассыпано 200 тонн песка.



Уборка снега производилась на улицах: 40 лет Победы, Комсомольская, Октябрьская, Микояна, Королева, Терешковой, Павлова, З. Космодемьянской, Спартака, Пугачева, Гармаева, пер. Павлова. Техника также работала на Удинском мосту, пр.50 лет Октября, на транспортной развязке в 112 и 113 микрорайонах.



Всего на уборке снега задействовали 54 единицы техники. Уборка снега продолжается, сообщает комитет городского хозяйства.





