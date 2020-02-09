Лудуб Очиров спел гимн Бурятии

17-летний бурятский певец, композитор и аранжировщик Лудуб Очиров исполнил гимн Бурятии вместе с оркестром «Ludochi».
Видео появилось на канале Лудуба Очирова в YouTube 5 февраля.
«Гимн Бурятии — музыкально-поэтическое произведение, один из государственных символов республики наряду с флагом и гербом. Основой гимна послужила «Песня о родной земле», текст которой был написан Дамбой Жалсараевым (перевод на русский язык выполнен О. Дмитриевым), музыка — Анатолием Андреевым. Гимн принят Законом Республики Бурятия «О Государственном гимне Республики Бурятия» от 20 апреля 1995 года № 121-I», - говорится в описании видео.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно появилось видео совместного выступления Лудуба и певицы Мэдэгмы Доржиевой. Звезда бурятской эстрады исполнила песню на бурятском языке «Басаганай дуун» (Песня девушки) под морин-хуур Лудуба Очирова.
В начале 2020 года Лудуб Очиров записал ремейк на песню «Возвращайся, мама!», написанную Баярмой Очировой и Алагуем Егоровым более 10 лет назад. Таким образом исполнитель высказал тревогу по поводу возрастающего количества разводов в Бурятии.