Лудуб Очиров спел гимн Бурятии





17-летний бурятский певец, композитор и аранжировщик Лудуб Очиров исполнил гимн Бурятии вместе с оркестром «Ludochi».Видео появилось на канале Лудуба Очирова в YouTube 5 февраля.«Гимн Бурятии — музыкально-поэтическое произведение, один из государственных символов республики наряду с флагом и гербом. Основой гимна послужила «Песня о родной земле», текст которой был написан Дамбой Жалсараевым (перевод на русский язык выполнен О. Дмитриевым), музыка — Анатолием Андреевым. Гимн принят Законом Республики Бурятия «О Государственном гимне Республики Бурятия» от 20 апреля 1995 года № 121-I», - говорится в описании видео.