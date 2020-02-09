Школьников Улан-Удэ проверяют на ношение светоотражателей

В школах Улан-Удэ проходит мониторинг ношения световозвращающих элементов учащимися



Комиссия в составе сотрудников ГИБДД, специалистов министерства образования и науки, городского центра «Безопасное детство» инспектируют школы по вечерам.



Первые мероприятия прошли в школах Советского района. Автоинспекторы и представители органов образования посетили школы №2 и №4, гимназии №3 и №33. Проверялось наличие светоотражателей на верхней одежде и рюкзаках школьников.



Как показала проверка в гимназиях, светоотражатели в основном присутствуют на рюкзаках учащихся начальных классов. Школьники средних и старших классов преимущественно не носят такие аксессуары. Вместе с тем, администрации и родительские советы образовательных организаций заказали для них специальные повязки из светоотражающей ткани.



В школе №4 комиссия отметила практически стопроцентную обеспеченность детей светоотражателями. Рюкзаки и верхняя одежда школьников из начальных и средних классов украшена яркими аксессуарами. Многие родители ответственно подошли к вопросу безопасности своих детей и разметили сразу несколько светоотражателей.



Также в ходе инспектирования сотрудники ГИБДД выступили на родительских собраниях в гимназии №3 и школе №4. Родителям напомнили, чтобы они контролировали ношение светоотражающих элементов детьми. «Вы, как водители, знаете, что в темное время суток пешеходов плохо видно на дороге, поэтому давайте вместе повышать культуру пеших участников дорожного движения, начиная со своих детей», – призвали автоинспекторы.



Проверки образовательных организаций продолжатся, сообщает УГИБДД по Бурятии.

