В школах Улан-Удэ проходит мониторинг ношения световозвращающих элементов учащимися
Комиссия в составе сотрудников ГИБДД, специалистов министерства образования и науки, городского центра «Безопасное детство» инспектируют школы по вечерам.
Первые мероприятия прошли в школах Советского района. Автоинспекторы и представители органов образования посетили школы №2 и №4, гимназии №3 и №33. Проверялось наличие светоотражателей на верхней одежде и рюкзаках школьников.
Как показала проверка в гимназиях, светоотражатели в основном присутствуют на рюкзаках учащихся начальных классов. Школьники средних и старших классов преимущественно не носят такие аксессуары. Вместе с тем, администрации и родительские советы образовательных организаций заказали для них специальные повязки из светоотражающей ткани.
В школе №4 комиссия отметила практически стопроцентную обеспеченность детей светоотражателями. Рюкзаки и верхняя одежда школьников из начальных и средних классов украшена яркими аксессуарами. Многие родители ответственно подошли к вопросу безопасности своих детей и разметили сразу несколько светоотражателей.
Также в ходе инспектирования сотрудники ГИБДД выступили на родительских собраниях в гимназии №3 и школе №4. Родителям напомнили, чтобы они контролировали ношение светоотражающих элементов детьми. «Вы, как водители, знаете, что в темное время суток пешеходов плохо видно на дороге, поэтому давайте вместе повышать культуру пеших участников дорожного движения, начиная со своих детей», – призвали автоинспекторы.
Проверки образовательных организаций продолжатся, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Школьников Улан-Удэ проверяют на ношение светоотражателей
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