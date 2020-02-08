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В Улан-Удэ усилят работу маршрута № 37

В Улан-Удэ усилят работу маршрута № 37
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это связано с «Лыжней России-2020»

Завтра, 8 февраля, в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» в микрорайоне Верхняя Березовка состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020».

В связи с этим, с 9:30 утра и до окончания мероприятия будет усилена работа маршрута № 37, движение автобусов будет продлено до остановки «Детский лагерь «Зорька», сообщает управление по информационной политике. 

Как сообщал «Байкал-Daily», парад открытия состоится в 13:00.
лыжный спорт
 
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