В Улан-Удэ усилят работу маршрута № 37

Завтра, 8 февраля, в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» в микрорайоне Верхняя Березовка состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020».В связи с этим, с 9:30 утра и до окончания мероприятия будет усилена работа маршрута № 37, движение автобусов будет продлено до остановки «Детский лагерь «Зорька», сообщает управление по информационной политике.

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