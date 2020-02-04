В Бурятии дошколятам подарили светоотражатели

Детям напомнили правила дорожной безопасности



В селе Нестерово Прибайкальского района Бурятии сотрудники ГИБДД и воспитатели детского сада «Петушок» провели для малышей урок дорожной безопасности.



Воспитанники детского сада вместе со сказочными героями повторили правила безопасного поведения на дороге. Ребята вспомнили значение дорожных знаков и сигналов светофора, а также на практике закрепили навыки перехода проезжей части. Они отгадывали тематические загадки, читали стихи по ПДД, играли в подвижные игры.



Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Татьяна Авдеева рассказала детям о пользе ношения светоотражающих элементов и подарила дошколятам яркие аксессуары.



Завершилось мероприятие чаепитием со тортом в виде светофора, сообщает УГИБДД по Бурятии.

