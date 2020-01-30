В Улан-Удэ сирота получил 6 лет колонии за то, что ударил сотрудника СИЗО

- В резолютивной части приговора указано о назначении наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, из них 2 года в тюрьме, - заключили в суде.











Советским районным судом Улан-Удэ вынесен обвинительный приговор в отношении ранее судимого молодого человека. Он признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника СИЗО. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Преступление произошло в июне 2019 года. Старшим оперуполномоченным во время проведения обыска перед участием обвиняемого в судебном заседании на штанах у парня был замечен ремень. Однако этот аксессуар запрещён правилами внутреннего распорядка. Оперуполномоченный несколько раз попросил его снять ремень, однако тот отказался.После этого молодой человек ударил кулаком в брюшную полость сотрудника СИЗО. После этого в адрес правоохранителя прозвучали угрозы применения насилия.- В результате преступных действий сотруднику СИЗО были причинены физическая боль, моральный вред, а также нарушена нормальная деятельность учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывал его молодой возраст, а также то обстоятельство, что подсудимый вырос сиротой и воспитывался бабушкой.Обстоятельствами, отягчающими наказание - рецидив преступлений.Не согласившись с назначенным приговором, осуждённый подал апелляционную жалобу. Приговор суда первой инстанции обжалован, апелляционным постановлением Верховного суда Бурятии он изменён.