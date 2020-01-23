Деньги от продажи часов будут перечислены на поддержку исследований байкальского планктона
Швейцарская часовая компания Oris в 2020 году запускает лимитированную коллекцию часов Oris Lake Baikal в поддержку фонда «Озеро Байкал». Средства с продажи часов будут перечислены на поддержку «Точки №1» — уникального мониторингового исследования байкальского планктона, которое проводят специалисты НИИ биологии Иркутского государственного университета с 1945 года.
- Мы гордимся тем, что поддерживаем фонд и вносим свой вклад в дальнейшее функционирование проекта и долгосрочное сохранение озера. Вместе мы сможем внести позитивные изменения в сохранение окружающей среды, - сказал соруководитель компании Рольф Штудер.
Лимитированная серия часов выпущена в количестве 1999 экземпляров — символическое число, соответствующее году принятия Федерального закона об охране озера Байкал. Часы можно будет приобрести в магазинах Oris по всему миру в феврале 2020 года, сообщает пресс-служба фонда «Озеро Байкал».
Проект «Точка №1» внесён в Книгу рекордов России как самый длительный проект регулярного экологического мониторинга в истории науки – проект ведётся беспрерывно на протяжении более 70 лет. В рамках наблюдений исследователи проводят отборы проб фито- и зоопланктона, замеряют показатели состояния толщи воды. Все данные заносятся в единую базу, которая представляет массив ценной информации для научного сообщества.
Проведение подобных научных исследований необходимо для отслеживания состояния озера Байкал, так как качество воды в таком крупном озере определяется, как и в океане, на 90% состоянием его планктонного сообщества. Ввиду того, что количественные и качественные характеристики планктона всё время меняются, необходимо обеспечивать регулярный мониторинг и сбор проб.
Швейцарская компания выпустила коллекцию часов, посвящённую Байкалу
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