Владелица автомобиля оставила ключи в замке зажигания
В воскресенье в отделение полиции обратилась 41-летняя жительница села Буйлэсан Забайкальского края. Она рассказала об угоне принадлежащей ей машины «ВАЗ-2101».
Полицейские выяснили, что заявительница, припарковав свой автомобиль около дома знакомых, оставила ключи в замке зажигания и зашла к ним в гости. Вернувшись обратно, женщина машину не обнаружила.
Стражи порядка разыскали свидетелей, которые видели двух неизвестных около угнанного автомобиля. В результате, машина была обнаружена брошенной в нескольких километрах от села Нижний Цасучей.
Вскоре были установлены подозреваемые. Ими оказались ранее попадавшие в поле зрения правоохранительных органов двое жителей села Нижний Цасучей. Подозреваемые признались, что автомобиль взяли, чтобы доехать до дома.
В настоящее время машина передана заявительнице в технически исправном состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкальцы угнали машину, чтобы доехать до дома
Общество, Фото:
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