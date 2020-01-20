Забайкальцы угнали машину, чтобы доехать до дома

Владелица автомобиля оставила ключи в замке зажигания



В воскресенье в отделение полиции обратилась 41-летняя жительница села Буйлэсан Забайкальского края. Она рассказала об угоне принадлежащей ей машины «ВАЗ-2101».



Полицейские выяснили, что заявительница, припарковав свой автомобиль около дома знакомых, оставила ключи в замке зажигания и зашла к ним в гости. Вернувшись обратно, женщина машину не обнаружила.



Стражи порядка разыскали свидетелей, которые видели двух неизвестных около угнанного автомобиля. В результате, машина была обнаружена брошенной в нескольких километрах от села Нижний Цасучей.



Вскоре были установлены подозреваемые. Ими оказались ранее попадавшие в поле зрения правоохранительных органов двое жителей села Нижний Цасучей. Подозреваемые признались, что автомобиль взяли, чтобы доехать до дома.



В настоящее время машина передана заявительнице в технически исправном состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





