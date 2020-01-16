В Улан-Удэ завершилась акция «Полицейский Дед Мороз»

Дед Мороз и Снегурочка поздравляли водителей, пассажиров и пешеходов и вручили им подарки



В Улан-Удэ завершилась акция «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники управления МВД по Улан-Удэ посетили специализированные учреждения для несовершеннолетних и социально неблагополучные семьи.



С подростками, состоящими на учёте в ПДН, провели беседы.



- Сотрудники ГИБДД поздравили участников дорожного движения с наступающим праздником. Вместе с тёплыми пожеланиями водителей, пешеходов и пассажиров призывали к соблюдению ПДД, внимательности и осторожности на дороге, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Дед Мороз и Снегурочка поздравили водителей, пассажиров и пешеходов и вручили им подарки. Участники акции были приятно удивлены такой новогодней встречей с сотрудниками ГИБДД. Водители и пассажиры с удовольствием исполняли песни и рассказывали стихи на новогоднюю тематику.



Самые маленькие участники дорожного движения тоже были рады встрече с Полицейским Дедом Морозом и подаркам – светоотражающим повязкам.



Инспекторы по делам несовершеннолетних в рамках акции посетили 10 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в микрорайонах Солдатский, Левый берег, Аэропорт. Со взрослыми и детьми полицейские провели беседы и вручили сладкие новогодние подарки.





