Силовики поздравили ребятишек с новогодними и рождественскими праздниками
Росгвардейцы совместно с общественной организацией «Мамочки Хоринска» поздравили воспитанников Хоринского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с новогодними и рождественскими праздниками.
Гости вручили ребятишкам подарки – настольные и развивающие игры. Администрация центра и дети провели для гостей ознакомительную экскурсию.
- В дальнейшем мы планируем взять шефство над центром, регулярно проводить такие мероприятия и оказывать помощь, - отметил начальник отделения вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии по Хоринскому и Кижингинскому районам Даша Дондоков.
В Бурятии росгвардейцы планируют взять шефство над реабилитационным центром
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Родители просят перенести опасную горку
В рамках юбилея пройдут премьеры, восстановление постановок Золотого фонда театра и многое другое
На сегодняшний день в регионе действуют 32 ледовые переправы
Контейнеры находятся в Октябрьском районе города
Силовики поздравили ребятишек с новогодними и рождественскими праздниками
По мнению осуждённых, результат превзошёл все их ожидания
Мария Цыренова исполняет не только каверы, но и песни собственного сочинения
Ан Милена показала лучший результат по программе кандидата в мастера спорта
Находки переданы в музей заповедника
«Получил письмо от Леонида Яковлевича, как же могу отказать?» - обратился к работникам авиазавода российский Дед Мороз
Жители Бурятии требуют справедливого наказания для виновника аварии, в которой погибла 17-летняя девушка
Пользователи Сети не оценили оригинальное решение
Снизилось также число незаконных рубок ёлочек в лесах
Монгольская столица на третьем месте
Людмила Воронцова получила необычное письмо