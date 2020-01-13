В Бурятии росгвардейцы планируют взять шефство над реабилитационным центром

Силовики поздравили ребятишек с новогодними и рождественскими праздниками



Росгвардейцы совместно с общественной организацией «Мамочки Хоринска» поздравили воспитанников Хоринского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с новогодними и рождественскими праздниками.



Гости вручили ребятишкам подарки – настольные и развивающие игры. Администрация центра и дети провели для гостей ознакомительную экскурсию.



- В дальнейшем мы планируем взять шефство над центром, регулярно проводить такие мероприятия и оказывать помощь, - отметил начальник отделения вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии по Хоринскому и Кижингинскому районам Даша Дондоков.

