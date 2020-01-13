В Улан-Удэ стартовал набор в 10 новых детсадов

В городе появилось 2,4 тысячи новых мест в детсады
В Улан-Удэ начался набор детей в 10 новых детсадов. Всего будет предоставлено 2490 мест, сообщил мэр Игорь Шутенков в соцсетях.
С 14 по 24 января (ежедневно, с понедельника по пятницу) комитет по образованию мэрии Улан-Удэ будет вести приём заявлений от родителей на внесение изменений в перечень детских садов в автоматизированной информационной системе. После подачи заявления и внесения изменений, каждый заявитель сможет проверить данные в личном кабинете.
При комплектовании в новые детские садики будут учитываться:
1) Дата постановки на учёт, которая остаётся неизменной. «Марафон- кто быстрее подаст заявление» совсем не обязателен. В любом случае будет учитываться дата постановки на очередь.
2) Возраст ребёнка.
Заявления принимаются по адресу: Улан-Удэ, ул.Советская 23, кабинет №6, №22, с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.
Комплектование в новые детские сады будет проходить в конце января- начале февраля 2020 года.
В городе появилось 2,4 тысячи новых мест в детсады
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