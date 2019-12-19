Хамбо Лама: «Ужас, даже женщины выходят на лёд»

Общество, Фото: страница Хамбо Ламы

Главу буддистов России возмутили катающиеся на коньках женщины



Глава буддистов России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев рассказал о катке, который заливают его земляки в селе Шаргалжин Забайкальского края. По его словам, на коньках с удовольствием катаются все от мала до велика. Однако он укорил женщин, которые катаются на коньках.



- Ужас, даже женщины выходят на лёд, если они невестки из Бурятии, и наших местных ещё заразили. Главное, что время проводят весело и на свежем воздухе, что для здоровья хорошо, - написал на своей странице в Facebook Дамба Аюшеев.



В комментариях под этим постом развернулась большая дискуссия. Один из подписчиков поинтересовался: «Почему ужас-то?» На это Хамбо Лама ответил: «Потому что у меня в детстве женщины были гораздо степенными».



Другие комментаторы вступились за женщин, отмечая, что ничего «ужасного» в таком времяпрепровождении нет. Пользователи напомнили, что занятия спортом на свежем воздухе, напротив, благотворно влияют на здоровье.



«Зато за здоровый образ жизни!», «У нас ТОСы между собой играют в женский хоккей», «Какие молодцы!», пишут люди в комментариях.



«А что ужасного, мамы тоже хотят спортом заниматься», - поделилась мнение одна женщина. На такое заявление глава Буддийской Сангхи ответил: «Пусть будет так, кто вас женщин теперь остановит».



Пост «лайкнули» около трёхсот человек, поделились запись 15 пользователей Сети.







