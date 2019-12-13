Посетителей ждёт дегустация
Жителей Улан-Удэ приглашают на мероприятие, приуроченное к Международному дню чая. Чаепитие состоится 14 декабря в 14:00 в музей истории Улан-Удэ.
- Чай неимоверно популярен, к тому же насчитывается огромное количество сортов и разновидностей, так что каждый найдёт себе подходящий вкус – чёрный или зелёный, а может белый, а ещё пуэр, чистый или с добавками, травяной или фруктовый. Чашечка чая стала просто незаменима в нашей жизни, ведь так приятно зимним вечером потягивать горячий напиток рядом с любимыми и близкими людьми, - отмечают в музее истории города.
Горожан ждёт дегустация разных сортов чая, а также рассказ о традициях чаепития от национальных диаспор республики.
Улан-удэнцев приглашают на чаепитие в музей
Общество, Фото:
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