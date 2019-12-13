В Бурятии уничтожат курятину из Монголии

Мясопродукты из Монголии запрещено импортировать в Россию



13 декабря в пункте пропуска «Наушки» во время досмотров обнаружили, что из Монголии в Россию ввозилась куриная голень.



- Данный продукт запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция изъята и подлежит уничтожению.

