Мясопродукты из Монголии запрещено импортировать в Россию
13 декабря в пункте пропуска «Наушки» во время досмотров обнаружили, что из Монголии в Россию ввозилась куриная голень.
- Данный продукт запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция изъята и подлежит уничтожению.
В Бурятии уничтожат курятину из Монголии
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