В Бурятии сократилось число убийств

Республиканская прокуратура озвучила состояния преступности за год



В январе – ноябре 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных в республике преступлений сократилось на 7,2 %. Снижение уровня преступности отмечено как по Улан-Удэ, так и по районам Бурятии.



Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-11,8 %), грабежей (-19,5 %), краж (-7,1 %), вымогательств (-27,5 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-6,7 %).



На 8 % снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем числе зарегистрированных преступлений составил 35,5 % (в январе – ноябре 2018 г. – 35,8 %).



Вместе с тем увеличилось количество разбоев (+7,8 %), а также преступлений, совершенных в форме мошенничества (+19 %).



- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры Бурятии, - сообщает пресс-служба надзорного органа.

