В Иркутской области наградили юношей, задержавших грабителя

Общество, Фото: пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области

Почётные грамоты им вручили сенаторы Совета Федерации



12 декабря, в День Конституции РФ, в правительстве Иркутской области состоялась церемония чествования школьников региона за заслуги в творческой, спортивной, интеллектуальной и социальной сферах.



В рамках всероссийской акции «Мы – граждане России» паспорта вручили 42 школьникам – победителям и призёрам областных и всероссийских олимпиад и соревнований, творческих конкурсов, активным участникам добровольческого движения.



Также состоялось награждение в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Сенаторы Совета Федерации Сергей Брилка и Вячеслав Мархаев вручили почётные грамоты Российского союза спасателей за проявленную отвагу, мужество и самоотверженность в экстремальных ситуациях трём юношам из Иркутской области – Константину Григорьеву, Артёму Смирнову, Владиславу Нурдинову. В июле 2019 года они оказались свидетелями нападения на женщину, проявили решительность и задержали грабителя до прибытия полиции. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.

