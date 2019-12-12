 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Декабря

11 Декабря

Популярное

В Иркутской области наградили юношей, задержавших грабителя

В Иркутской области наградили юношей, задержавших грабителя
Общество,  Фото:пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области
Почётные грамоты им вручили сенаторы Совета Федерации

12 декабря, в День Конституции РФ, в правительстве Иркутской области состоялась церемония чествования школьников региона за заслуги в творческой, спортивной, интеллектуальной и социальной сферах.

В рамках всероссийской акции «Мы – граждане России» паспорта вручили 42 школьникам – победителям и призёрам областных и всероссийских олимпиад и соревнований, творческих конкурсов, активным участникам добровольческого движения.

Также состоялось награждение в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Сенаторы Совета Федерации Сергей Брилка и Вячеслав Мархаев вручили почётные грамоты Российского союза спасателей за проявленную отвагу, мужество и самоотверженность в экстремальных ситуациях трём юношам из Иркутской области – Константину Григорьеву, Артёму Смирнову, Владиславу Нурдинову. В июле 2019 года они оказались свидетелями нападения на женщину, проявили решительность и задержали грабителя до прибытия полиции. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
награждение молодежь герои Иркутская область школьники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите стартует краевой музыкальный фестиваль-конкурс
В Чите стартует краевой музыкальный фестиваль-конкурс
Общество, 12.12.2019
Участниками мероприятия станут инструментальные и вокальные ансамбли учащихся
Селенгинск выиграл лыжные гонки у Улан-Удэ
Селенгинск выиграл лыжные гонки у Улан-Удэ
Общество, 12.12.2019
Лыжники Бурятии провели 50-ю традиционную матчевую встречу
В Иркутской области наградили юношей, задержавших грабителя
В Иркутской области наградили юношей, задержавших грабителя
Общество, 12.12.2019
Почётные грамоты им вручили сенаторы Совета Федерации
Атлет из Бурятии установил рекорд России по жиму лёжа
Атлет из Бурятии установил рекорд России по жиму лёжа
Общество, 12.12.2019
В Иркутске прошёл турнир по пауэрлифтингу «Кубок Байкала»
В Бурятии могут исчезнуть камеры, фиксирующие среднюю скорость
В Бурятии могут исчезнуть камеры, фиксирующие среднюю скорость
Общество, 12.12.2019
В Госдуме в первом чтении приняли законопроект об отмене штрафов за среднюю скорость
Связисты Бурятии получили новую технику
Связисты Бурятии получили новую технику
Общество, 12.12.2019
В Восточный военный округ поступило несколько десятков единиц перспективной техники связи
В Бурятии большая часть обладателей маткапитала распорядилась им
В Бурятии большая часть обладателей маткапитала распорядилась им
Общество, 12.12.2019
Материнский капитал проиндексируют с 1 января 2020 года
В Улан-Удэ власти и омбудсмен встретятся с жителями Левобережья
В Улан-Удэ власти и омбудсмен встретятся с жителями Левобережья
Общество, 12.12.2019
Ранее жители грозились привлечь внимание власти к своим проблемам с помощью протестных акций
В Бурятии в Каменской больнице отремонтировали детскую консультацию
В Бурятии в Каменской больнице отремонтировали детскую консультацию
Общество, 12.12.2019
Поликлиника посёлка городского типа Каменск обслуживает население свыше 6 тысяч человек
Осуждённых в Улан-Удэ посетил чемпион по рукопашному бою
Осуждённых в Улан-Удэ посетил чемпион по рукопашному бою
Общество, 12.12.2019
Жаргал Жигжитов призвал осуждённых вести здоровый образ жизни
В Бурятии для юных защитников животных провели квест
В Бурятии для юных защитников животных провели квест
Общество, 12.12.2019
Мероприятие приурочили ко Дню прав животных  
«Успокоил и поплыл к берегу»: В Бурятии наградили детей-героев
«Успокоил и поплыл к берегу»: В Бурятии наградили детей-героев
Общество, 12.12.2019
Медалей и грамот удостоены 24 ребёнка, совершившие героические поступки
Улан-удэнка, гулявшая по дороге голой, рассказала свою историю
Улан-удэнка, гулявшая по дороге голой, рассказала свою историю
Общество, 12.12.2019
Несколько лет назад голая и босая женщина стала жертвой осуждений и насмешек со стороны горожан
Жители Бурятии выберут между бумажной и электронной трудовой книжкой
Жители Бурятии выберут между бумажной и электронной трудовой книжкой
Общество, 12.12.2019
С 2020 в России вводится электронная трудовая книжка
Мэр Иркутска вручил школьникам паспорта
Мэр Иркутска вручил школьникам паспорта
Общество, 12.12.2019
Торжественное вручение состоялось перед Днём Конституции

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^