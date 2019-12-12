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В Улан-Удэ создают условия для неизлечимо больных детей

В Улан-Удэ создают условия для неизлечимо больных детей
Общество,  Фото:минздрав Бурятии
Закуплена новая техника, капитально ремонтируются помещения

В Улан-Удэ детской республиканской клинической больнице капитально ремонтируют помещение, где разместятся койки для пациентов с неизлечимыми заболеваниями. На работы выделено 7,5 миллионов рублей, финансирование поступило в рамках «единой» дальневосточной субсидии.

Дополнительно из республиканского бюджета более 7 миллионов рублей направлено на оснащение больницы медицинским оборудованием для ухода за паллиативными больными.


В этом году больница уже получила новое оборудование в рамках «единой» дальневосточной субсидии и нацпроекта «Здравоохранение». На 29,5 миллионов рублей приобретены аппарат УЗИ премиум-класса и рентген-аппарат. Ещё один новый рентген-аппарат стоимостью 11,3 миллионов рублей установят в здании на улице Модогоева.

Также в 2019 году приобретено 10 единиц медицинского оборудования на сумму 93,6 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

- Врачи уже используют в своей работе компьютеризированную систему для электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием, 12-канальный электрокардиограф, монитор-дефибриллятор с кардиостимуляцией, новую ЛОР-установку. Введены в эксплуатацию рабочая станция для комбинированного ЭКГ и АД мониторирования, комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы и магнитно-резонансный томограф MAGNETOM Amira, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.



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