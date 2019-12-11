В Бурятии из-за снежной погоды возросло число ДТП

Более подробно о мероприятиях проводимых Госавтоинспекцией и ситуации складывающейся на дорогах республики, вы можете узнать на официальном сайте – ГИБДД.РУ.









За сутки в Бурятии произошло 42 аварии с механическими повреждениями автомобилей, что больше обычного в два раза. Это связано с неблагоприятными дорожными условиями. ДТП с пострадавшими не зарегистрированы.На дорогах республики инспекторы ДПС выявили 403 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 14 пьяных водителя, а также три автомобилиста за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года, четыре - за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.- Госавтоинспекция обращает внимание водителей и пешеходов на сложные дорожные условия, связанные с выпадением снежных осадков. Будьте осторожны за рулём транспортного средства, соблюдайте безопасную дистанцию, снижайте скорость движения при приближении к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Пешеходам также стоит позаботиться о собственной безопасности и соблюдать ПДД. Не выбегайте на проезжую часть, переходите дорогу, убедившись, что транспорт остановился, - сообщает УГИБДД по Бурятии.