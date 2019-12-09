Спортсмены будут состязаться индивидуально в классическом и свободном стилях
С 13 по 15 декабря в Кабанском районе Бурятии пройдут республиканские соревнования по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона». Местом проведения станет лыжная трасса в посёлке Каменск.
В соревнованиях примут участие мальчики 2006-2007 гг.р. (3 км), 2008 г.р. и младше (2 км); девочки 2006-2007 гг.р. (2 км), 2008 г.р. (1 км); юноши 2002-2003 гг.р. (5 км), 2004-2005 гг.р. (3 км); девушки 2002-2003 гг.р. (3 км), 2004-2005 гг.р. (2 км); мужчины 2001 г.р. и старше (5 км); женщины 2001 г.р. и старше (3 км); мужчины-ветераны (5 км); женщины-ветераны (3 км).
Программа соревнований
14 декабря
11:30 – Торжественное открытие соревнований
12:00 – Индивидуальная гонка (классический стиль)
15:00 – Награждение победителей и призёров соревнований
15 декабря
12:00 – Индивидуальная гонка (свободный стиль)
14:00 – Награждение победителей и призёров соревнований
Участников, занявших призовые места, наградят медалями, дипломами и денежными призами. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Бурятии.
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В Бурятии устроят республиканские лыжные гонки
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