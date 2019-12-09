 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Декабря

08 Декабря

Популярное

В Бурятии устроят республиканские лыжные гонки

В Бурятии устроят республиканские лыжные гонки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Спортсмены будут состязаться индивидуально в классическом и свободном стилях

С 13 по 15 декабря в Кабанском районе Бурятии пройдут республиканские соревнования по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона». Местом проведения станет лыжная трасса в посёлке Каменск.

В соревнованиях примут участие мальчики 2006-2007 гг.р. (3 км), 2008 г.р. и младше (2 км); девочки 2006-2007 гг.р. (2 км), 2008 г.р. (1 км); юноши 2002-2003 гг.р. (5 км), 2004-2005 гг.р. (3 км); девушки 2002-2003 гг.р. (3 км), 2004-2005 гг.р. (2 км); мужчины 2001 г.р. и старше (5 км); женщины 2001 г.р. и старше (3 км); мужчины-ветераны (5 км); женщины-ветераны (3 км).

Программа соревнований

14 декабря
11:30 – Торжественное открытие соревнований
12:00 – Индивидуальная гонка (классический стиль)
15:00 – Награждение победителей и призёров соревнований

15 декабря
12:00 – Индивидуальная гонка (свободный стиль)
14:00 – Награждение победителей и призёров соревнований

Участников, занявших призовые места, наградят медалями, дипломами и денежными призами. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Бурятии.

Возрастное ограничение 0+
спорт лыжные гонки лыжный спорт Бурятия Кабанский район Каменск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Самбисты Сибири определят сильнейших в Иркутске
Самбисты Сибири определят сильнейших в Иркутске
Общество, 09.12.2019
10 декабря начнётся чемпионат и первенство СФО среди мужчин и женщин
В Аге ветеран труда отметила 90-летний юбилей
В Аге ветеран труда отметила 90-летний юбилей
Общество, 09.12.2019
Именинница получила поздравления от президента России
В Бурятии устроят республиканские лыжные гонки
В Бурятии устроят республиканские лыжные гонки
Общество, 09.12.2019
Спортсмены будут состязаться индивидуально в классическом и свободном стилях
Саночники Братска выиграли ещё два этапа кубка мира
Саночники Братска выиграли ещё два этапа кубка мира
Общество, 09.12.2019
Также у них две «бронзы» среди женщин
В Улан-Удэ молодёжь собралась на акцию «Звонкий лёд»
В Улан-Удэ молодёжь собралась на акцию «Звонкий лёд»
Общество, 09.12.2019
В соревнованиях приняли участие 22 команды вузов и ссузов города
Приёмная семья из Иркутской области успешно выступила на всероссийском конкурсе
Приёмная семья из Иркутской области успешно выступила на всероссийском конкурсе
Общество, 09.12.2019
Она заняла третье место на ассамблее замещающих семей в Москве
Бурятский шахматист стал призёром всероссийских соревнований
Бурятский шахматист стал призёром всероссийских соревнований
Общество, 09.12.2019
Жамсаран Цыдыпов стал третьим на турнире по быстрым шахматам
Кубок зимнего футбола Читы остался дома
Кубок зимнего футбола Читы остался дома
Общество, 09.12.2019
Чемпионом фестиваля стал ФК «Чита»
Названы даты открытия городских ёлок в Улан-Удэ
Названы даты открытия городских ёлок в Улан-Удэ
Общество, 09.12.2019
Самая главная ёлка откроется 30 декабря на площади Советов
Иркутские кёрлингисты стали вторыми на кубке России
Иркутские кёрлингисты стали вторыми на кубке России
Общество, 09.12.2019
В финале они уступили команде Краснодарского края
В Бурятии прошёл финал кубка по спортивному туризму
В Бурятии прошёл финал кубка по спортивному туризму
Общество, 09.12.2019
Команды соревновались на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях
В Улан-Удэ развернули полотно 75-летия Победы: фоторепортаж
В Улан-Удэ развернули полотно 75-летия Победы: фоторепортаж
Общество, 09.12.2019
В Бурятии дали старт празднованию 75-летия Победы. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии наградили прохожего, спасшего замерзающую девочку
В Бурятии наградили прохожего, спасшего замерзающую девочку
Общество, 09.12.2019
Также отправлены подарок и благодарность для жительницы Новоильинска
В отдалённом районе Улан-Удэ открылась врачебная амбулатория
В отдалённом районе Улан-Удэ открылась врачебная амбулатория
Общество, 09.12.2019
Раньше амбулатория для жителей Тулунжи располагалась в небольшой квартире без тепла и воды
«Россия-1» показала сюжет с расплакавшейся перед Путиным девушкой из Бурятии
«Россия-1» показала сюжет с расплакавшейся перед Путиным девушкой из Бурятии
Общество, 09.12.2019
«Девчонкам привет. Ждём вас», - сказал волонтёру из Бурятии Владимир Путин

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^