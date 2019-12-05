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Писатели Бурятии не прошли в финал литературной премии «Дальний Восток»

Писатели Бурятии не прошли в финал литературной премии «Дальний Восток»
Общество,  Фото:pixabay.com
Произведения писателей из Бурятии попали в лонг-лист, но в шорт-лист не прошли

Объявлен шорт-лист общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. Владимира Арсеньева, учреждённой для популяризации творчества современных авторов, пишущих о Дальнем Востоке. В список финалистов 10 вошли произведений.

В «шорт-лист» в номинации «Длинная проза» вошли романы «Максим Аммосов» Олега Сидорова, «Остров Сахалин» Эдуарда Веркина и «Роза ветров» Андрея Геласимова.

Среди произведений «Короткой прозы» на премию претендуют повести «Когда Чита была Москвой сибирской» Ирины Бариновой, «Честные люди», «Быков Мыс» Анатолия Слепцова и «Пленники тайги» Андрея Томилова.

Финалистами в разделе детской литературы стали «Приключения Кати и Марка в волшебном Мире детских снов» Игоря Янчука, «Кит плывёт на север» Строкиной Анастасии и «Сказочная Якутия» Александры Агафоновой.

Произведения писателей Бурятии ранее попали в лонг-лист литературной премии (топ-30). Это сборник «Байкальские сказы» Светланы Нестеровой и роман «Чемодан из Хайлара» Геннадия Башкуева. В топ-10 они не попали.

Трёх победителей премии назовут в декабре в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». Каждый из них получит по 500 тысяч рублей.

В составе жюри премии 11 деятелей культуры из европейской и тихоокеанской части России: куратор премии «Национальный бестселлер» Вадим Левенталь, писатель Ольга Погодина-Кузмина, писатель Лев Данилкин, ректор Литературного института им. М. Горького Алексей Варламов, писатель Евгений Водолазкин, детский поэт Анастасия Орлова, детский писатель Юрий Нечипоренко, критик Андрей Рудалев, глава издательства «Рубеж» Александр Колесов, директор музея-заповедника «Владивостокская крепость» Виктор Шалай и писатель Сергей Шаргунов.

- Премия «Дальний Восток» - это отличная идея. Вообще региональный географический акцент в литературе такой большой страны, как Россия очень важен, и перенестись из Москвы туда, где начинается наша родина абсолютно правильно. Про книги, претендующие на премию, говорить пока ничего не стану. Пусть интрига сохранится. Посмотрим, какой выбор сделает жюри, - прокомментировал Алексей Варламов.

Премия учреждена по инициативе заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



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