В Улан-Удэ отметят агропраздник Бурятии выставками и ярмаркой

Районы и предприятия представят свою продукцию на территории ФСК
20 и 21 ноября в физкультурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ пройдёт первая выставка-ярмарка «Районные бренды Бурятии», посвящённая профессиональному празднику – Дню работника агропромышленного комплекса Республики Бурятия. Кроме того, там же, пройдёт и крупнейшая специализированная выставка «АГРОпродмаркет. Торговое оборудование, упаковка, этикетка – 2019», которая состоится с 20 по 22 ноября.
В выставке «Районные бренды Бурятии» примут участие 17 муниципальных образований и более 40 представителей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Все они представят продукцию собственного производства.
Посетителей ярмарки ожидает презентация: сочных стейков из мраморного мяса, молочной продукции, хлебобулочных изделий, тарбагатайского сала, боргойской баранины, баргузинской рыбы, консервов из мяса яков, изюбра, хариуса, а также продукция из бурятской облепихи. Помимо этого, в ней примут участие творческие коллективы и ансамбли с разных частей республики.
Главной особенностью крупного мероприятия является демонстрация местных продуктовых брендов, которые могут стать основой устойчивого развития экономики сельских территорий.
В рамках выставки-ярмарки для жителей и гостей республики на уличной площадке ФСК будет организована «Фермерская лавка», на которой можно будет приобрести замороженное мясо и рыбу разных видов, дикоросы, привезённых районами Бурятии.
Начало мероприятия: 20 ноября в 13:00 и 21 ноября в 10:00.
С 20 по 22 ноября пройдёт крупнейшая специализированная выставка «АГРОпродмаркет. Торговое оборудование, упаковка, этикетка – 2019». На протяжении трёх дней посетители выставки смогут ознакомиться с новинками ассортимента, торговые предприятия смогут заключить договора поставки, а посетители приобрести продукцию, в том числе мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия, рыбу, иван-чай и другую продукцию от производителей. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ отметят агропраздник Бурятии выставками и ярмаркой
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Её торжественное открытие состоится 21 декабря
На Центральном стадионе стартует сезон массовых катаний
Это дома, два путепровода, Городской Дом детско-юношеского творчества
Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня
«Байкал-Daily» представляет список адресов, попадающих под отключение
Минкультуры Бурятии вручило учреждению сертификат на 100 тысяч рублей
Это первая тройня в республиканском перинатальном центре на Пирогова
Военнослужащие будут сдавать зачёты по всем предметам боевой подготовки
МВД запустило акцию «Декада правовых знаний»
Юные лесники узнали, какие птицы остаются зимовать в республике
Акция продлится до конца ноября
В Читу пришёл 21 новый автобус марки ЛиАЗ
40-м или 100-м кварталам предлагают дать звучные названия
В Национальной библиотеке открылась книжная выставка, посвящённая 70-летию со дня выхода в свет романа Жамсо Тумунова
В улан-удэнском парке «Патриот» появится 20 единиц боевой техники