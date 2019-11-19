В Улан-Удэ отметят агропраздник Бурятии выставками и ярмаркой

Районы и предприятия представят свою продукцию на территории ФСК



20 и 21 ноября в физкультурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ пройдёт первая выставка-ярмарка «Районные бренды Бурятии», посвящённая профессиональному празднику – Дню работника агропромышленного комплекса Республики Бурятия. Кроме того, там же, пройдёт и крупнейшая специализированная выставка «АГРОпродмаркет. Торговое оборудование, упаковка, этикетка – 2019», которая состоится с 20 по 22 ноября.



В выставке «Районные бренды Бурятии» примут участие 17 муниципальных образований и более 40 представителей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Все они представят продукцию собственного производства.



Посетителей ярмарки ожидает презентация: сочных стейков из мраморного мяса, молочной продукции, хлебобулочных изделий, тарбагатайского сала, боргойской баранины, баргузинской рыбы, консервов из мяса яков, изюбра, хариуса, а также продукция из бурятской облепихи. Помимо этого, в ней примут участие творческие коллективы и ансамбли с разных частей республики.



Главной особенностью крупного мероприятия является демонстрация местных продуктовых брендов, которые могут стать основой устойчивого развития экономики сельских территорий.



В рамках выставки-ярмарки для жителей и гостей республики на уличной площадке ФСК будет организована «Фермерская лавка», на которой можно будет приобрести замороженное мясо и рыбу разных видов, дикоросы, привезённых районами Бурятии.



Начало мероприятия: 20 ноября в 13:00 и 21 ноября в 10:00.



С 20 по 22 ноября пройдёт крупнейшая специализированная выставка «АГРОпродмаркет. Торговое оборудование, упаковка, этикетка – 2019». На протяжении трёх дней посетители выставки смогут ознакомиться с новинками ассортимента, торговые предприятия смогут заключить договора поставки, а посетители приобрести продукцию, в том числе мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия, рыбу, иван-чай и другую продукцию от производителей. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза РБ.



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