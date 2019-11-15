Детсады и школы Бурятии заплатят штрафы в 700 тысяч из-за нарушений организации питания

В некоторых учреждениях не соблюдают примерное меню, калорийность и режим мытья посуды



В Бурятии зарегистрировано 946 образовательных учреждений, которые предоставляют детям горячее питание. Охват горячим питанием в детсадах составил 100%, в общеобразовательных организациях - 96,3% от общего количества учащихся.



С начала 2019 года проводились проверки в отношении детсадов, школ и поставщиков продуктов, с проведением лабораторных исследований продуктов питания, готовых блюд, смывов, воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.



- Были выявлены нарушения требований к организации питания: несоблюдение условий хранения пищевой продукции и суточных проб, режима мытья посуды и кухонного инвентаря, невыполнение примерных меню, калорийности, санитарно-противоэпидемического режима, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзор Бурятии.



По результатам проверок было составлено 98 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму более 700 тысяч рублей.



