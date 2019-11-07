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Старейшина в Агинском округе справила 90-летний юбилей

Старейшина в Агинском округе справила 90-летний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба администрации городского округа «Посёлок Агинское»
Поздравить её пришли представители поселковой администрации и совета ветеранов

7 ноября старейшина посёлка Агинское Забайкальского края труженик тыла, ветеран труда Долгоржаб Ойдопова встретила свой 90-летний юбилей. В связи с этим замечательным событием юбиляршу поздравили замруководителя администрации посёлка Виктор Ячменёв, председатель совета ветеранов посёлка Цыдып Доржиев.

Долгоржаб абгай вручили поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина, а также передали приветственный адрес от главы городского округа «Посёлок Агинское» Буянто Батомункуева и подарок с тёплыми словами пожеланий на родном языке.

Долгоржаб Ойдопова свой 90-й день рожденья встречает в бодром духе и позитивном настрое. Её дочь Бутидма окружила её заботой и вниманием. Последовав благородной профессии своей мамы – медицинского работника, она трудится врачом в отделении скорой медицинской помощи Агинской окружной больницы.

Юбилярша родилась в 1929 году в селе Южный-Аргалей. Рано потеряв родителей, они с братом Базарсадо воспитывались в семье родного дяди. «Мы, дети военного времени, рано взрослели. Выполняли посильную, а порой и непосильную для детских рук работу», – рассказывает Долгоржаб абгай. Получив профессию фельдшера, она была верна ей всю свою трудовую жизнь. Когда назначили, работала заведующей Булактуйским фельдшерско-амбулаторным пунктом в селе Амитхаша. Перед выходом на заслуженный отдых больше 15 лет трудилась медицинской сестрой кожно-венерологического диспансера в посёлке Агинское.

У Долгоржаб абгай добрый взгляд, лицо как бы светится изнутри мудростью и пониманием. Каждое утро она встречает молитвой во благо всех живых, зажигая лампадку в домашней божнице, читает буддийские книги. Также живо интересуется новостями посёлка, читает газеты, смотрит местное телевидение, передачи НТВ. «Я прожила хорошую жизнь. Вместе с мужем Батомунко Балдановым вырастили и воспитали троих детей», – говорит долгожительница и желает всем долголетия и благополучия. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Посёлок Агинское».
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