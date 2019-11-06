Акция называется #добро03
В Бурятии стартовала акция #добро03. Акция «#добро03» - это возможность рассказать историю о своём герое, который заслуживает огласки.
Для участия в акции авторы должны опубликовать рассказ о людях (члене семьи, учителе, земляке...), поступки, которых являются гордостью и примером для подражания, осуществлённые добровольно на благо общественности. Затем рассказ необходимо разместить в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram), указав хэштеги #Добро03 #ДобровБурятии #ТвориДобро.
Также работы принимаются на электронный адрес РЦД ДоброДом: dobrodom03@yandex.ru
Итоги акции будут подведены 5 декабря в международный День добровольца. Победителей наградят призами.
Жителям Бурятии дадут призы за рассказы о героях
Общество, Фото:
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