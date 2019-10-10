Борцовский турнир в Бурятии выиграли гости из Иркутской области

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В командном зачёте осинцы забрали больше всех первых и вторых мест



4 и 5 октября в Окинском районе Бурятии состоялся традиционный республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек на призы чемпиона СССР и России, бронзового призёра чемпионатов мира и Европы, победителя кубка мира, серебряного призёра Игр Доброй воли Сергея Замбалова.



Соревнование прошло в селе Орлик. Помимо хозяев турнира, на турнир прибыли борцы из Тункинского, Кижингинского, Иволгинского районов Бурятии, городов Улан-Удэ, Кяхты и Иркутска, Баяндаевского, Осинского и Нукутского районов Иркутской области. Всего в соревнованиях приняли участие 188 спортсменов.



На открытии турнира участников, гостей и болельщиков приветствовали Сергей Замбалов, глава района Матвей Мадасов, депутат НХ РБ Александр Бардунаев, председатель районного совета депутатов Владимир Аюшеев.



Победителем в общекомандном зачёте стал Осинский район. У его сборной 13 медалей: 6 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовая. Второе место заняла команда Тункинского района с 10 медалями: 4 золотых, 1 серебряная и 5 бронзовых. Тройку призёров замкнул Окинский район с 16 медалями: 3 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых. Улан-удэнцы забрали 1 «серебро» и 4 «бронзы». У Нукутского района – 1 «золото» и 3 «бронзы». Кяхтинцы получили 1 «серебро» и 1 «бронзу». Спортсмены из Баяндаевского района завоевали 1 «золото» и 1 «бронзу». У иркутян также 1 «золото» и 1 «бронза». 1 серебряная медаль у сборной Кижингинского района.



«За лучшую технику» награду получил Николай Николаев (Осинский район), «За красивую схватку» — Жаргал Шарастепанов (Окинский район) и Аюр Мененов (Осинский район), «За волю к победе» — Денис Никифоров (Кяхтинский район), Лучшим тренером признан Александр Балтуев из Осинского района, Батор Пурбуев (Иволгинский район) стал лучшим у судей. Лучшим борцом турнира стал Доржо Пастыков (Окинский район). Об этом сообщает пресс-служба администрации Окинского района со ссылкой на газету «Аха».

