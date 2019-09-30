В республике утверждён план мероприятий по проведению Дня пожилого человека
В Бурятии разработан и утверждён республиканский план по подготовке и проведению международного Дня пожилого человека на 2019 год. В плане значатся десятки мероприятий, которые стартовали в сентябре и продлятся до конца октября этого года.
Так, в районах республики организованы общественные приёмные для оказания пожилым людям и пенсионерам консультационной помощи по правовым и социальным вопросам. Центр социальной поддержки населения отправляет выездные консультационные пункты в отдалённые посёлки, микрорайоны города Улан-Удэ и сельские поселения.
Непосредственно 1 октября для граждан старшего поколения пройдёт день открытых дверей в этнографическом музее народов Забайкалья. В национальной библиотеке в этот день начнёт работу выставка-просмотр «Пусть будет тёплой осень жизни», которая продлится до 15 октября. Музей истории Бурятии имени М. Н. Хангалова будет ждать посетителей на выставках «Хронограф Бурятии» и «Хунны. Тайны исчезнувших цивилизаций».
Как сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ, в День пожилого человека во все музеи республики вход для лиц пенсионного возраста будет бесплатным.
1 октября пенсионеров бесплатно пустят в музеи Бурятии
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