1 октября пенсионеров бесплатно пустят в музеи Бурятии

В республике утверждён план мероприятий по проведению Дня пожилого человека



В Бурятии разработан и утверждён республиканский план по подготовке и проведению международного Дня пожилого человека на 2019 год. В плане значатся десятки мероприятий, которые стартовали в сентябре и продлятся до конца октября этого года.



Так, в районах республики организованы общественные приёмные для оказания пожилым людям и пенсионерам консультационной помощи по правовым и социальным вопросам. Центр социальной поддержки населения отправляет выездные консультационные пункты в отдалённые посёлки, микрорайоны города Улан-Удэ и сельские поселения.



Непосредственно 1 октября для граждан старшего поколения пройдёт день открытых дверей в этнографическом музее народов Забайкалья. В национальной библиотеке в этот день начнёт работу выставка-просмотр «Пусть будет тёплой осень жизни», которая продлится до 15 октября. Музей истории Бурятии имени М. Н. Хангалова будет ждать посетителей на выставках «Хронограф Бурятии» и «Хунны. Тайны исчезнувших цивилизаций».



Как сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ, в День пожилого человека во все музеи республики вход для лиц пенсионного возраста будет бесплатным.

