В Улан-Удэ днём 16-18 градусов тепла

По республике днём небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега



По данным Бурятского Гидрометцентра, 30 сентября по республике: местами ночью небольшие, днём небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами туман. Ветер ночью восточный 2-7, местами до 13, днём с переходом на северо-западный 4-9, местами 14-19 м/с. Температура ночью 0-5 тепла, местами 4-9 мороза, днём 15-20, местами 5-10 тепла.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер ночью восточный 6-11, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 1-3, днём 16-18 тепла.



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