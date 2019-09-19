Пять одарённых школьников Бурятии выиграли поездку в Абу-Даби

- Она выиграла диплом первой степени на всероссийских юношеских чтениях имени Вернадского, которые прошли в Москве в апреле. После этого пришло приглашение от организации «Исследователь» Академии наук принять участие в международной выставке в Абу-Даби в сентябре этого года. Мы поменяли работу, сначала мы писали о подростковой преступности, сейчас - об экологических проблемах Байкала. Наш стенд будет посвящён красотам Байкала и тем вопросам, которые решаются на уровне ЮНЕСКО, международных сообществ, - сообщила «Байкал-Daily» мама Екатерины Татьяна Максимова.











Ребята из Бурятии пробудут там до конца сентября, возглавит делегацию Марина Цыренова, директор Института непрерывного образования БГУ.











Пять талантливых школьников из Бурятии примут участие в международной выставке научно-технического творчества для учащихся и студентов «MILSET Expo-Sciences International» в Абу-Даби (столица Объединенных Арабских Эмиратов). Дети из Бурятии вошли в сборную страны.- Выставка является главным проектом международного движения в поддержку научно-технического творчества молодёжи MILSET и проводится с 1987 года в разных странах мира раз в два года. Это один из крупнейших форумов учащейся молодёжи в мире, где участники знакомятся и завязывают контакты на многие последующие годы, а педагоги делятся опытом организации проектной деятельности в своих странах, - сообщила директор Института непрерывного образования БГУ, председатель БРО межрегионального общественного движения творческих педагогов «Исследователь», кандидат педагогических наук Марина Цыренова.Выставка пройдёт с 22 по 28 сентября, в ней будут участвовать более 1500 учащихся и педагогов из 80 стран мира.Ребята из Бурятии попали в молодёжную сборную России, став лауреатами и победителями на XXVI всероссийских юношеских чтениях имени Вернадского в Москве в апреле. Это Алдар Дабаев, Александра Дамбаева, Буянто Патархеев, Екатерина Максимова, Владимир Тимофеев.На выставке в Абу-Даби школьники представят свои работы, раскрывающие проблемы археологии (на примере Окинского района), экологии, биологии (на примере Байкала) и проблемы формирования правового государства. А также они представят республику в других мероприятиях выставки. Все они – призёры различных олимпиад и конференций.Одна из участниц престижной выставки – 16-летняя Екатерина Максимова – расскажет о Байкале.Также одарённая девочка примет участие в конференции по линии НАСА.- В рамках подготовки к этой выставке к Кате пришло дополнительно приглашение принять участие в конференции по линии НАСА, тема – «Искусственный интеллект». Пять мест было выделено для России, и одно место, так получилось, досталось Кате. Дочь отправила резюме, и международная комиссия одобрила его, выслала приглашение, - продолжила мама школьницы.По её словам, они никак не ожидали, что Катю пригласят на такое важное мероприятие – написали резюме и благополучно про него забыли на какое-то время.- Приглашение туда – это очень приятно, обязывающе, и, честно говоря, очень волнительно, потому что там будет в основном технический английский, приедут представители других стран, носители языка. Будет достаточно сложное мероприятие. И ответственность большая, Катя будет представлять Россию, Республику Бурятию, - заключила Татьяна Максимова.