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В Улан-Удэ устроят праздник традиционных культур народов России

В Улан-Удэ устроят праздник традиционных культур народов России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Площадь Советов соберёт этносы от Ханты-Мансийска до Сахалина

В Улан-Удэ с 19 по 21 сентября состоится культурное событие «Бурятия объединяет». Впервые для жителей и гостей республики 20 сентября на площади Советов будет представлен целый комплекс мероприятий из нескольких фестивальных проектов.

«Семейская ярмарка» посвящена 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, на площади Советов развернутся павильоны с презентационной панорамой делегаций районов, где проживают старообрядцы Забайкалья. Представители районов расскажут о своих достижениях и планах, покажут мастер-классы. Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести молочную продукцию и выпечку, посмотреть на главной сцене выступления известных старообрядческих коллективов.

В этот же день пройдёт этно-фестиваль народов Бурятии «Караван дружбы», который проходит раз в два года с 2013 года. Дом дружбы народов представит палитру национальных культур народов республики, национальную кухню, подвижные и настольные игры и забавы, мастер-класс и сувенирные лавки.

Выставка «Улицы добрых соседей» будет представлена культурой узбекского землячества, автономией эвенков, азербайджанцев, кыргызов, немцев, литовцев, поляков и многих других народов России. В программе выставки – игровой турнир «Занимательная этника» по настольной развивающей игре «Байкальская этника».

На площадке «Дальневосточный базар» гости фестиваля смогут приобрести восточные сладости, а республиканский центр эвенкийской культуры «Арун» презентует традиционный чум эвенков и частичку праздника эвенкийской культуры «Болдер».

Также с 19 по 21 сентября состоится XI межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Программа смотра включает круглый стол, выставку, концерты. Участники представят самобытные изделия мастеров по резьбе из кости, изделий из рыбьей кожи и многое другое.

В завершении праздничного дня 20 сентября все пришедшие смогут поучаствовать в большом праздничном хороводе, который включает в себя хороводы всех представленных народов – эвенкийская одера, казачий пляс, татарская апипа, ёхор.
фестиваль
 
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