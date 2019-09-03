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В Бурятии чествовали «юбиляров семейной жизни»

В Бурятии чествовали «юбиляров семейной жизни»
Общество, 
Супружеские пары поставили подписи в Почётной книге юбиляров супружеской жизни Селенгинского района

25 августа на площади в Гусиноозёрске отметили праздники - День шахтёра и День города.

- В этот день чествовали супружеские пары, прожившие в любви и верности друг другу немалое количество лет. В жизни каждого человека бывают встречи, ради которых он рождается на свет. И всё, что происходит вокруг, неизбежно приближает его к заветному свиданию со второй половинкой, - отмечают в пресс-службе управления ЗАГС Бурятии.

50 лет живут вместе Владимир Шарафулович и Валентина Александровна Сангатуллины, а также Анатолий Григорьевич и Лидия Николаевна Борисовы.

- 60 лет прошли рука об руку вместе и сохранили трогательные чувства, любовь и преданность друг другу, отметили «бриллиантовую свадьбу» Даминовы Сагидзян Даминович и Людмила Никифоровна, - сообщают в управлении ЗАГС Бурятии.

Супруги Алексей Шарафулович, Нина Тимофеевна Ширшиковы живут счастливом браке 65 лет.

В честь праздника жители поставили подписи в Почётной книге юбиляров супружеской жизни Селенгинского района.
семьи юбилей
 
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