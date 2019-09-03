В Улан-Удэ пенсионерам раскроют секреты лифтинг-макияжа

Мастер-класс от визажистов состоится в рамках ярмарки «Активное долголетие»



4-5 сентября в Улан-Удэ в ФСК состоится республиканская ярмарка «Активное долголетие». Она пройдёт в рамках международного Дня пожилого человека.



- Экспозиция выставки – это единственная площадка, которая охватывает все сферы жизни и представляет товары и услуги для людей зрелого и старшего возраста, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.



Два дня для пенсионеров будут развёрнуты площадки по различным направлениям: медицинское и реабилитационное оборудование, ортопедические товары, лечебные препараты, туризм и отдых, продовольствие, кредитно-финансовые организации и многое другое.



Посетители и участники ярмарки смогут бесплатно пройти диагностику организма: проверить сосуды и зрение, сдать кровь на холестерин, сделать скрининговые диагностические обследования и др.



- В тематических зонах проведут консультации специалисты региональных ведомств по вопросам пенсионного и социального обеспечения, медицинского обслуживания. Ярмарка вакансий позволит найти работу по душе, а желающие освоить азы компьютерной грамотности пройдут обучающий экспресс-курс. Советы садоводам-любителям представит заслуженный агроном России Анатолий Кушнарев, - уточняют в министерстве.



Здесь же пройдёт заключительный этап республиканского конкурса красоты и талантов «Серебряная Бурятия -2019», состоятся мастер-классы. Визажисты и стилисты раскроют секреты возрастного лифтинг-макияжа. Коллекцию одежды разных стилей продемонстрируют участницы мероприятия «Возраст перемен 50+». Любителей танцев будут ждать на мастер-классе по фламенко, сальсе и другие.



Вход на все мероприятия для всех свободный.



