 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Сентября

02 Сентября

Популярное

В Улан-Удэ пенсионерам раскроют секреты лифтинг-макияжа

В Улан-Удэ пенсионерам раскроют секреты лифтинг-макияжа
Общество, 
Мастер-класс от визажистов состоится в рамках ярмарки «Активное долголетие»

4-5 сентября в Улан-Удэ в ФСК состоится республиканская ярмарка «Активное долголетие». Она пройдёт в рамках международного Дня пожилого человека.

- Экспозиция выставки – это единственная площадка, которая охватывает все сферы жизни и представляет товары и услуги для людей зрелого и старшего возраста, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

Два дня для пенсионеров будут развёрнуты площадки по различным направлениям: медицинское и реабилитационное оборудование, ортопедические товары, лечебные препараты, туризм и отдых, продовольствие, кредитно-финансовые организации и многое другое.

Посетители и участники ярмарки смогут бесплатно пройти диагностику организма: проверить сосуды и зрение, сдать кровь на холестерин, сделать скрининговые диагностические обследования и др.

- В тематических зонах проведут консультации специалисты региональных ведомств по вопросам пенсионного и социального обеспечения, медицинского обслуживания. Ярмарка вакансий позволит найти работу по душе, а желающие освоить азы компьютерной грамотности пройдут обучающий экспресс-курс. Советы садоводам-любителям представит заслуженный агроном России Анатолий Кушнарев, - уточняют в министерстве.

Здесь же пройдёт заключительный этап республиканского конкурса красоты и талантов «Серебряная Бурятия -2019», состоятся мастер-классы. Визажисты и стилисты раскроют секреты возрастного лифтинг-макияжа. Коллекцию одежды разных стилей продемонстрируют участницы мероприятия «Возраст перемен 50+». Любителей танцев будут ждать на мастер-классе по фламенко, сальсе и другие.

Вход на все мероприятия для всех свободный.

пенсионеры ярмарка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутских дачников просят поделиться урожаем для зоопарка
Иркутских дачников просят поделиться урожаем для зоопарка
Общество, 03.09.2019
Фрукты и овощи нужны для обитателей зоопарка
В Иркутской области закрыли пляжи
В Иркутской области закрыли пляжи
Общество, 03.09.2019
Всего летом были открыты 11 пляжей
Лесники Бурятии очистили ключ от мусора
Лесники Бурятии очистили ключ от мусора
Общество, 03.09.2019
Они собрали более 30 мешков бытовых отходов
В Улан-Удэ засыпали провалы
В Улан-Удэ засыпали провалы
Общество, 03.09.2019
В мессенджере создана специальная группа «Жизнеобеспечение»
Полицейские Улан-Удэ помогли 38 детям
Полицейские Улан-Удэ помогли 38 детям
Общество, 03.09.2019
Сотрудники управления МВД по Улан-Удэ присоединились к благотворительной всероссийской акции «Помоги пойти учиться»
В Братске ищут родственников солдата Великой Отечественной
В Братске ищут родственников солдата Великой Отечественной
Общество, 03.09.2019
Поисковый отряд «Земляк» из Кемеровской области обратился к жителям Братска и Братского района
Фестиваль «Типомания» вновь пройдёт в Улан-Удэ
Фестиваль «Типомания» вновь пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 03.09.2019
В этом году на фестиваль в Улан-Удэ приезжают московские спикеры, создатели «Типомании» — Александр Васин и Наталья Вельчинская
Улан-Удэ не попал в рейтинг с самыми алчными женщинами
Улан-Удэ не попал в рейтинг с самыми алчными женщинами
Общество, 03.09.2019
Рейтинг возглавили Саранск и Москва
Прививочная кампания против гриппа стартует в Бурятии
Прививочная кампания против гриппа стартует в Бурятии
Общество, 03.09.2019
Грипп остаётся одним из самых тяжёлых вирусных заболеваний
Бурятский кукольный театр впервые выступит на Кавказе
Бурятский кукольный театр впервые выступит на Кавказе
Общество, 03.09.2019
В обмен в Улан-Удэ покажут свои постановки осетины из ТЮЗ «Саби»
Улан-удэнец выиграл в Instagram «BMW М5»
Улан-удэнец выиграл в Instagram «BMW М5»
Общество, 03.09.2019
Выигравший «BMW М5» улан-удэнец признался, что «в шоке»
На детские игры в Бурятии запустили спецпоезд
На детские игры в Бурятии запустили спецпоезд
Общество, 03.09.2019
Добраться детям до отдалённого Тункинского района помогает специальный электропоезд из 10 вагонов
Улан-удэнцы гадают, что изображено на «мистической» фотографии
Улан-удэнцы гадают, что изображено на «мистической» фотографии
Общество, 03.09.2019
Загадочный снимок улан-удэнка сделала в своей квартире
В Бурятии посадили саженцы в форме звезды
В Бурятии посадили саженцы в форме звезды
Общество, 03.09.2019
Саженцы высадили в память о погибших на войне

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^