Парад будет посвящён 80-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол
В городе Чойбалсан (Монголия) на площади Независимости у мемориала героям Монголии состоялась тренировка военного парада, посвящённого 80-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.
В нём примут участие военнослужащие тактических групп мотострелкового соединения Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии.
Военнослужащие двух стран отработали строевые приёмы под музыкальное сопровождение сводного российско-монгольского военного оркестра.
Помимо этого, тренировки к праздничным мероприятиям прошли на мемориальном комплексе советским лётчикам. В них приняли участие военные лётчики авиационной базы Восточного военного округа, прибывшие для участия в международных учениях «Селенга-2019», сообщает пресс-служба ВВО.
Справка:
Бои на Халхин-Голе – необъявленный локальный вооружённый конфликт, продолжавшийся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монголии (примерно 900 км на восток от Улан-Батора) у границы Маньчжоу-го с МНР. Заключительное сражение произошло в конце августа и завершилось полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года.
Военнослужащие ВВО примут участие в параде в Монголии
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