Любительский лов рыб на удочку разрешён, за исключением некоторых видов рыб
Улан-Удэнский межрайонный отдел контроля, надзора и рыбоохраны Ангаро - Байкальского территориального управления Росрыболовства сообщил о действии временного запрета на ловлю рыб. Причина – нерест.
Правилами рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, запрещается рыболовство в местах и в следующие сроки, кроме районов, где установлен круглогодичный запрет:
— в заливах Сор (Посольский сор) и Сор-Черкалово (Истокский сор) озера Байкал, в реке Селенга — с 15 августа по 15 ноября;
— в реках Хилок, Чикой и их притоках — с 15 сентября по 31 октября;
Также запрещено использовать маломерные суда и прогулочные суда по нерестовым рекам Селенга, Чикой с 15 августа до ледостава.
В запретные периоды для любительского и спортивного рыболовства разрешено применение удочек всех систем и наименований не более одной у гражданина с количеством крючков не более 2 штук, с берега без использования плавсредств.
Вылов омуля, щуки, хариуса, ленка, тайменя, сига запрещён для всех видов рыболовства в запретный период
Граждане, задержанные за незаконный вылов в запрещённое время и запрещённом месте, будут нести ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ и статьёй 256 Уголовного Кодекса России.
Ущерб, причинённый государству незаконным выловом одного экземпляра рыбы вида: омуль составляет 3640 рублей, а в запретный период (с 15 августа по 15 ноября) составляет 7280 рублей.
На Байкале и на Селенге запретили ловить рыбу до середины ноября
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