За время визита дети посетили Третьяковку, Кремль и «Союзмультфильм»
Юные музыканты и художники из затопленных территорий Иркутской области по приглашению Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова посетили Москву. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры региона со ссылкой на главу ведомства Ольгу Стасюлевич.
Группа состояла из 15 детей в возрасте от 12 до 16 лет. Все они из Нижнеудинского района, занимаются в художественных и музыкальных школах. Во время визита в Москву юные таланты побывали в музеях московского Кремля, Третьяковской галерее, музее музыкальных инструментов имени Гнесиных, в Московской консерватории.
Педагоги ВГИК провели для них мастер-классы по живописи и сценической речи. На студии «Союзмультфильм» дети создали свою анимационную историю. Во время обзорной экскурсии по Москве они посетили Останкинскую телебашню, также побывали в Московском аквариуме, где живёт более 12 тысяч морских и пресноводных обителей.
- Инициатором и организатором поездки стал Всероссийский государственный институт кинематографии, за что мы очень им благодарны. Наши дети смогли посетить объекты, которые видели только на картинках в учебниках. Для юных художников особенно важно увидеть произведения великих мастеров живописи, для юных музыкантов – побывать в консерватории и узнать, что музыка может стать их профессией, – рассказала Ольга Стасюлевич.
Дети выехали в Москву 7 августа. Сегодня, 16 августа, они прилетели в Иркутск. Здесь для них тоже приготовлена интересная программа. Так как все участники группы являются учениками средних и старших классов и уже думают о выборе профессии, они посетят областные творческие учебные заведения: музыкальный колледж имени Ф. Шопена, художественное училище имени Копылова и Иркутское театральное училище. Вечером поездом дети отправятся домой.
ВГИК пригласил в Москву юные дарования из затопленных территорий Иркутской области
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