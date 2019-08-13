Забайкальца оштрафовали за ложный донос

Он пытался скрыться от своего работодателя



Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Сретенска Забайкальского края, он обвиняется в ложном доносе о совершении преступления.



Мужчина находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, там же он повредил имущество. Чтобы скрыться от работодателя мужчина, зная об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, написал заявление в полицию, в котором сообщил о якобы совершённом в отношении него преступлении - краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение.



Подсудимый признал вину полностью, в содеянном раскаялся. Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Сретенского районного суда.

