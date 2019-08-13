Он пытался скрыться от своего работодателя
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Сретенска Забайкальского края, он обвиняется в ложном доносе о совершении преступления.
Мужчина находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, там же он повредил имущество. Чтобы скрыться от работодателя мужчина, зная об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, написал заявление в полицию, в котором сообщил о якобы совершённом в отношении него преступлении - краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение.
Подсудимый признал вину полностью, в содеянном раскаялся. Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Сретенского районного суда.
Забайкальца оштрафовали за ложный донос
Общество, Фото:
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