Эта программа в республике действует с 2011 года
С 2011 года при отделах социальной защиты населения Бурятии реализуется новая форма обслуживания - «Университет третьего возраста».
Основными задачами являются повышение правовой и компьютерной грамотности, позитивного настроя, участие в социальной, спортивной, культурной и экономической жизни общества, снижение психологического напряжения, мотивация к различным видам деятельности.
В 2018 году в Университете третьего возраста прошли обучение более 43 тысяч человек, в 1 квартале 2019 года - более 9 тысяч.
- Активно развивается в республике и такая технология, как «Социальный туризм». Пожилые люди с интересом и энтузиазмом посещают достопримечательности, исторические места республики, музеи, театры, выставки, концерты, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
В 2018 году для людей старшего поколения проведено 434 тура с охватом 6904 человека, в 1 квартале 2019 года на выездных экскурсиях уже побывали 1859 пенсионеров.
В Бурятии в «Университете третьего возраста» обучилось более 9 тысяч человек
Общество, Фото:
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