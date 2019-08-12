В Бурятии в «Университете третьего возраста» обучилось более 9 тысяч человек

Общество, Фото: Министерство социальной защиты населения Бурятии

Эта программа в республике действует с 2011 года



С 2011 года при отделах социальной защиты населения Бурятии реализуется новая форма обслуживания - «Университет третьего возраста».



Основными задачами являются повышение правовой и компьютерной грамотности, позитивного настроя, участие в социальной, спортивной, культурной и экономической жизни общества, снижение психологического напряжения, мотивация к различным видам деятельности.



В 2018 году в Университете третьего возраста прошли обучение более 43 тысяч человек, в 1 квартале 2019 года - более 9 тысяч.



- Активно развивается в республике и такая технология, как «Социальный туризм». Пожилые люди с интересом и энтузиазмом посещают достопримечательности, исторические места республики, музеи, театры, выставки, концерты, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.



В 2018 году для людей старшего поколения проведено 434 тура с охватом 6904 человека, в 1 квартале 2019 года на выездных экскурсиях уже побывали 1859 пенсионеров.

