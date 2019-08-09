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В Бурятии за наркотики осудили капитана запаса
Общество,  Фото:pixabay.com
«Синтетику» мужчина приобрёл в Интернете

В Бурятии за незаконный оборот наркотических средств осуждён офицер запаса.

Следствием установлено, что в 29 октября 2018 года капитан запаса в Интернете приобрёл синтетическое наркотическое средство массой 4,2 грамма. Наркотик он приобрёл для личного употребления. Его он хранил при себе до задержания сотрудниками правоохранительных органов.

- Приговором Улан-Удэнского гарнизонного военного суда капитану запаса назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба Главного военное следственное управление СКР.

приговор
 
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