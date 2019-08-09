В Бурятии за наркотики осудили капитана запаса

«Синтетику» мужчина приобрёл в Интернете



В Бурятии за незаконный оборот наркотических средств осуждён офицер запаса.



Следствием установлено, что в 29 октября 2018 года капитан запаса в Интернете приобрёл синтетическое наркотическое средство массой 4,2 грамма. Наркотик он приобрёл для личного употребления. Его он хранил при себе до задержания сотрудниками правоохранительных органов.



- Приговором Улан-Удэнского гарнизонного военного суда капитану запаса назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба Главного военное следственное управление СКР.



