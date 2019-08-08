В Иркутской области стартует фестиваль русской оперы

Две оперы Римского-Корсакова покажут под открытым небом на территории этномузея «Тальцы»







В Иркутской области 10 августа начнётся фестиваль русской оперы. Он впервые пройдёт под открытым небом на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Фестиваль посвящён 175-летию Н. А. Римского-Корсакова и 220-летию А. С. Пушкина. Эти даты отмечаются во всём мире в 2019 году.В рамках фестиваля русской оперы будут представлены постановки двух опер великого русского композитора Н. А. Римского-Корсакова. «Царскую невесту» жители и гости Иркутской области впервые увидели летом 2018 года. Исторические постройки Илимского острога в «Тальцах» служили естественными декорациями и создавали удивительную атмосферу XV века. В этом году её повторят 10 августа. На этой же площадке 17 августа состоится премьера оперы (небылицы в лицах) «Золотой петушок» по стихотворной сказке всемирно известного русского поэта А. С. Пушкина. Её поставит молодой режиссёр, выпускница Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. Шопена и мастерской Георгия Исаакяна РАТИ (ГИТИСа) Елизавета Корнеева. Для неё это не первый опыт. Режиссёр сотрудничала с Башкирским государственным театром оперы, Ивановским музыкальным театром и другими, а весной стала лауреатом премии IV Международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-опера» (Москва).- В трактовке молодого режиссёра произведение приобретает новые акценты. Перед зрителем в первую очередь раскрывается личностная пустота героев, а заполняющая её страсть становится основой смерти, – сообщается на сайте Иркутской областной филармонии.Постановки будут исполнены губернаторским симфоническим оркестром под управлением Илмара Лапиньша, камерным хором Иркутской областной филармонии под руководством Елены Бояркиной, солистами из Европы и России. Сценографом проекта является заслуженный деятель искусств России Александр Плинт.Кроме того, 14 августа в концертном зале Иркутской областной филармонии состоится гала-концерт фестиваля русской оперы в исполнении мастеров вокального искусства, губернаторского симфонического оркестра и камерного хора. В этот вечер прозвучат камерно-вокальные произведения, оперные арии и другие произведения русских композиторов. Среди номеров концертной программы – увертюры к операм «Князь Игорь» А.П. Бородина, «Пиковая Дама» П.И. Чайковского, романсы С.В. Рахманинова, А.А. Алябьева, П.И. Чайковского. Солировать будут – Михаил Серышев (тенор, Москва), Желько Андрич (баритон, Сербия), Инна Звеняцкая (сопрано, Москва), Савва Хастаев (тенор, Санкт-Петербург), Владимир Комович (бас, Москва), Алексей Тихомиров (бас, Москва), Ксения Вязникова (меццо-сопрано, Москва).Фестиваль является уникальным не только для региона, но и для всей страны. Ожидается, что его посетят около двух тысяч зрителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.