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На Байкале шаманы призовут дожди на лесные пожары

На Байкале шаманы призовут дожди на лесные пожары
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На Ольхоне соберутся около 100 шаманов из трёх регионов Сибири

Около 100 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области соберутся на острове Ольхон, чтобы совершить обряды, которые, по их мнению, помогут пролить дожди на горящую в Сибири тайгу. Обряды пройдут в рамках 17-го международного шаманского тайлган-молебна. Молебен пройдёт неподалеку от посёлка Хужир на Ольхоне в 11 часов 4 августа.
 
- В наше непростое время мы находимся на грани экологической катастрофы. Приглашаем помолиться за гармонию мира, восстановление сил и здоровья, здравого отношения ко всему живому. Мы являемся частью этого большого мира, в котором должны царить добро, любовь, уважение к своим традициям, культуре, родителям и бережное отношение к матери Земле, детям и нашему будущему, - отметили в пресс-службе религиозной организации шаманов «Тэнгэри». 

Тайлган будут проходит по древним традициям бурят-монгольского шаманизма - под руководством верховного шамана Баира Цырендоржиева. Также ожидается приезд шаманов из других стран. 

По словам Баира Цырендоржиева, сейчас в «Тэнгэри» уточняют местности, где горят леса.

Известно, что призывать дожди для тушения пожаров также будут ламы. Они рассказали об этом на странице Буддийской традиционной Сангхи России в Instagram. Ламы просят отправить точные координаты пожаров и названия местностей. 

По сегодняшним данным ФБУ «Авиалесоохрана», по 147 лесным пожарам, действовавшим на площади 107 123 га, проводились работы по активному тушению. В том числе это 59 пожаров на площади 78 226 га (Иркутская область); 47 пожаров на площади 21 963 га (Красноярский край); 24 пожара на площади 1 403 га (Республика Саха (Якутия)); 1 пожар на площади 853 га (Хабаровский край); 4 пожара на площади 288 га (Республика Бурятия); 1 пожар на площади 1 га (Томская область); 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 1 570 га (Красноярский край – ГПЗ «Тунгусский»); 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 766 га (Хабаровский край – ГПЗ «Джугджурский»); 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 279 га (Республика Бурятия – НП Забайкальский); 5 пожаров на землях особо охраняемых природных территорий на площади 1 712 га (Иркутская область – ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», «Витимский Заповедник»).

Прекращены работы по тушению 321 лесного пожара на площади 2 882 527 га на основании решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.


шаманы лесные пожары
 
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