В Бурятии фотоловушки сняли ищущих невест медведей

Пожалуй, самый примечательный такой пограничный столб в Баргузинском заповеднике зоологи отмечали в верховьях реки Езовка, на опушке Медвежьего луга.









С июня по июль в Бурятии разгар медвежьих «свадеб». В это время неполовозрелый молодняк, как правило, редко «засвечивается» на тропах, где постоянно ходят крупные самцы, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».Фотоловушки при этом регистрируют активное перемещение взрослых медведей и в дневное, и в ночное время. Они часто оставляют метки на деревьях, регистрируя своё присутствие.Иногда в тайге можно встретить дерево, на котором отмечаются медведи не одно десятилетие. Зоологи и охотоведы считают, что «хозяева» участка из поколения в поколение передают такой пограничный столб. К нему на расстоянии трёх-пяти метров в противоположные стороны ведут натоптанные следы не тропой, а след в след. Такие «наследия» не только не зарастают травой и мхом, но и, нередко, отшлифованы на почве почти до блеска подошвами косолапых.Бывает, фотоловушки регистрируют, как в период гона по следу самки с интервалом в несколько минут проходят один или два медведя. Судя по их размерам и иным внешним признакам, это самцы.Человеку же в этот период лучше держаться подальше от таких троп, предупреждают специалисты.