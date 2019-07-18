Гроза с дождём ожидаются в Улан-Удэ сегодня днём

По республике жаркая неустойчивая погода, местами дожди, грозы, ливни



По данным Бурятского гидрометцентра, 18 июля по республике жаркая неустойчивая погода, местами дожди, грозы, ливни, днём возможен град. Утром местами туман. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах 10-15, днём при грозах порывы до 20 м/с. Температура ночью 15-20, по юго-западным и северным районам местами 6-11, днём 28-33, по Прибайкалью, юго-западным и северным районам 20-25 тепла.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём гроза с дождём. Ветер северо-западный 5-10, при грозе порывы до 15 м/с. Температура ночью 17-19, днём 29-31 тепла.



Читают сейчас