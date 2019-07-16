Больному раком Евгению Замалиеву собрали четыре миллиона

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля стало известно о том, что известный в Бурятии кинорежиссёр и продюсер (фильмы «Чайник», «Решала», «Улан-Удэнцы», «Эластико»), в прошлом КВНщик Евгений Замалиев борется со страшным диагнозом – остеосаркома (рак костей).
О болезни знала только семья Евгения. Но его близкие открыли тайну после того, как дорогостоящее лечение в течение полугода в Москве не помогло. Опухоль выросла, несмотря на химиотерапию, пошли метастазы в лёгкие и в печень, и врачам пришлось ампутировать Евгению ногу. Дальнейшее лечение родные решили проводить в клинике в Южной Корее. Но оно обойдётся в колоссальную сумму - ранее звучала цифра в 8 миллионов, и это только по предварительным данным. Семья Евгения выставила на продажу свои земельные участки, машину и другое имущество. Но этих денег было крайне недостаточно; тогда и был объявлен сбор материальной помощи. Поддержали сбор популярные КВНщики и представители киношного мира Бурятии.
Жители республики и других регионов перечисляют, кто сколько может – от 100 рублей до крупных сумм. Только за первые сутки было собрано 1,5 миллиона рублей. «Смски шли нескончаемым потоком», - рассказала жена Евгения Дина. По её словам, от эмоций она проплакала всю ночь.
Были перечисления в 50, 70, 100 тысяч рублей.
11 июля неизвестный перевёл на лечение Евгения Замалиева 175 тысяч рублей. Своё имя благотворитель не назвал, лишь написал: «Выздоравливайте».
«Вселенная вас отблагодарит, я уверена. Спасибо вам огромное!» - ответила Дина Замалиева.
14 июля в бурятском ресторане в Москве состоялись благотворительные показы. За два дня благотворительных показов в Улан-Удэ было собрано 32,5 тысяч рублей. Семья Евгения благодарит всех, кто помогает.
Сегодня стало известно, что собрано 4 миллиона рублей. Об этом сообщила Дина Замалиева.
«Друзья, вы собрали 4 миллиона! Это невероятно! Всем огромное спасибо за поддержку! Ваши слова и ваши дела - лучшее доказательство того, что творчество Жени и всего «Байкалкино»-не зря! И что добрых людей много», - написала она.
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По словам Дины, сейчас Женя чувствует себя нормально. «Боли, конечно, беспокоят. Но в целом, состояние удовлетворительное. Завтра снимут швы и выпишут. Но врач пока не рекомендует дальние перелеты. Необходимо, чтоб рана затянулась окончательно», - рассказывает супруга.
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Но продолжать основное лечение необходимо срочно, чтоб купировать метастазы.
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Поэтому с понедельника Евгений начнёт проходить в онкодиспансере в Улан-Удэ новый курс химиотерапии. «Мы очень благодарны всему коллективу больницы за профессионализм. Здесь работают отличные специалисты и душевные люди», - отметила Дина.
Вылет в Корею планируется в начале августа.
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«Надеюсь, что всё сложится благоприятно для нас», - поделилась жена Евгения.
Реквизиты для перечислений:⠀
Деньги можно перевести на карты Сбербанка, Тинькоф или ВТБ, они привязаны к номеру телефона супруги +79025646365
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Номер карты Сбербанка
4276 0900 1460 1686
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Номер карты Тинькофф
5536 9137 6853 9286
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Номер карты ВТБ
4893 4704 1033 6827
Получатель Дина Сергеевна П. (супруга Замалиева Евгения)
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Счёт в Сбербанке без комиссии:
Подпругина Дина Сергеевна
Номер счета: 40817810909167623637
Банк получателя: Сбербанк России
БИК: 048142604
Корр. счет: 30101810400000000604
ИНН: 7707083893
КПП: 032302001
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