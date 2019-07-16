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Больному раком Евгению Замалиеву собрали четыре миллиона

Больному раком Евгению Замалиеву собрали четыре миллиона
Общество, 
Один анонимный благотворитель перечислил кинорежиссёру Евгению Замалиеву 175 тысяч рублей

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля стало известно о том, что известный в Бурятии кинорежиссёр и продюсер (фильмы «Чайник», «Решала», «Улан-Удэнцы», «Эластико»), в прошлом КВНщик Евгений Замалиев борется со страшным диагнозом – остеосаркома (рак костей).

О болезни знала только семья Евгения. Но его близкие открыли тайну после того, как дорогостоящее лечение в течение полугода в Москве не помогло. Опухоль выросла, несмотря на химиотерапию, пошли метастазы в лёгкие и в печень, и врачам пришлось ампутировать Евгению ногу. Дальнейшее лечение родные решили проводить в клинике в Южной Корее. Но оно обойдётся в колоссальную сумму - ранее звучала цифра в 8 миллионов, и это только по предварительным данным. Семья Евгения выставила на продажу свои земельные участки, машину и другое имущество. Но этих денег было крайне недостаточно; тогда и был объявлен сбор материальной помощи. Поддержали сбор популярные КВНщики и представители киношного мира Бурятии.

Жители республики и других регионов перечисляют, кто сколько может – от 100 рублей до крупных сумм. Только за первые сутки было собрано 1,5 миллиона рублей. «Смски шли нескончаемым потоком», - рассказала жена Евгения Дина. По её словам, от эмоций она проплакала всю ночь.

Были перечисления в 50, 70, 100 тысяч рублей.

11 июля неизвестный перевёл на лечение Евгения Замалиева 175 тысяч рублей. Своё имя благотворитель не назвал, лишь написал: «Выздоравливайте».

«Вселенная вас отблагодарит, я уверена. Спасибо вам огромное!» - ответила Дина Замалиева.

14 июля в бурятском ресторане в Москве состоялись благотворительные показы. За два дня благотворительных показов в Улан-Удэ было собрано 32,5 тысяч рублей. Семья Евгения благодарит всех, кто помогает.

Сегодня стало известно, что собрано 4 миллиона рублей. Об этом сообщила Дина Замалиева.

«Друзья, вы собрали 4 миллиона! Это невероятно! Всем огромное спасибо за поддержку! Ваши слова и ваши дела - лучшее доказательство того, что творчество Жени и всего «Байкалкино»-не зря! И что добрых людей много», - написала она.

По словам Дины, сейчас Женя чувствует себя нормально. «Боли, конечно, беспокоят. Но в целом, состояние удовлетворительное. Завтра снимут швы и выпишут. Но врач пока не рекомендует дальние перелеты. Необходимо, чтоб рана затянулась окончательно», - рассказывает супруга.

Но продолжать основное лечение необходимо срочно, чтоб купировать метастазы.

Поэтому с понедельника Евгений начнёт проходить в онкодиспансере в Улан-Удэ новый курс химиотерапии. «Мы очень благодарны всему коллективу больницы за профессионализм. Здесь работают отличные специалисты и душевные люди», - отметила Дина.

Вылет в Корею планируется в начале августа.

«Надеюсь, что всё сложится благоприятно для нас», - поделилась жена Евгения.


Реквизиты для перечислений:

Деньги можно перевести на карты Сбербанка, Тинькоф или ВТБ, они привязаны к номеру телефона супруги +79025646365

Номер карты Сбербанка
4276 0900 1460 1686

Номер карты Тинькофф
5536 9137 6853 9286

Номер карты ВТБ
4893 4704 1033 6827
Получатель Дина Сергеевна П. (супруга Замалиева Евгения)

Счёт в Сбербанке без комиссии:
Подпругина Дина Сергеевна
Номер счета: 40817810909167623637
Банк получателя: Сбербанк России
БИК: 048142604
Корр. счет: 30101810400000000604
ИНН: 7707083893
КПП: 032302001

Подробные отчёты и информацию можно увидеть в группе «Вконтакте» - vk.com/publiczamalievgeny

благотворительность
 
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