В Бурятии нужна помощь больному раком режиссёру «Решалы»

- Женя Замалиев - директор команды КВН сборной Бурятии, участник Премьер-лиги, один из отцов-основателей команды КВН «Байкал». Мой предшественник, председатель региональной молодёжной общественной творческой организации «Клуб веселых и находчивых Республики Бурятия». Он тот, кто снял первый кассовый классный фильм в Бурятии «Чайник». Продюсер фильмов «Решала», «Решала-2», «Улан-Удэнцы» и многих других фильмов. Он сделал и ещё сделает очень много! Вопрос во времени. На лечение в кратчайшие сроки необходимо собрать около 3 млн. руб. Мы, КВНщики, будем проводить благотворительный концерт. Я прошу всех присоединиться и подержать Женю! – обратился Чингис Болотов к своим подписчикам в соцсетях.











Кроме того, 18 июля в «Сплетнях» пройдёт благотворительный концерт звезд бурятской эстрады и команд КВН, а с 8 июля стартует кинопоказ со сбором средств #Женямыстобой в поддержку Евгения Замалиева.









У известного в Бурятии кинорежиссёра и продюсера, в прошлом известного КВНщика Евгения Замалиева врачи диагностировали рак костей (остеосаркома). Евгению уже провели операцию по ампутации ноги. О тяжёлой болезни друзья и коллеги узнали только 2 июля, в день операции.По словам руководителя КВН-движения Бурятии Чингиса Болотова, Евгений Замалиев и его родные не рассказывали окружению о серьёзном недуге. Уже полгода Евгений проходит дорогостоящее лечение в Москве. Но болезнь прогрессирует, и теперь за помощью нужно срочно лететь в клинику в Корее. Родные и друзья объявили сбор средств в интернете и обратились за помощью ко всем неравнодушным.Основатель банкетного зала «Кристалл» Жаргал Цыденов, в прошлом член команды КВН «НЭП», предложил свою помощь в организации благотворительного концерта и сбора средств.- Знаю Женю давно, в 1996 года. Мы с ним начинали играть в КВН вместе. Женя играл в «Восточных воротах», я играл в «НЭПе». То, что с ним случилось сегодня, это, конечно, трагедия большая для него и его семьи. Но я думаю, что совместно мы сможем помочь ему в этой беде и однозначно болезнь свою он победит. Он мужик, он сильный, - сказал бизнесмен.- Женя всегда был движком для нас. Я его знаю уже больше 20 лет. Да и сейчас он, несмотря на такую тяжёлую болезнь, продолжает работать, руководить, у него много проектов, много идей, которые прогремят на федеральном уровне! И этот недуг ни в коем случае не должен остановить этого значимого не только для нас, но и для Бурятии человека! Характер. Вот самое ёмкое слово, подходящее для Жени! Он будет бороться, во что бы то ни стало. Давайте поможем ему в этом, даже если он сам не просит об этом, - призывает Жаргал Бадмацыренов из команды КВН «Байкал».на лечение Евгению Замалиеву можно на карты Сбербанка, ВТБ и Тинькофф, привязанные к номеру телефона:на имя его супруги Дины Сергеевны Подпругиной, сообщают друзья кинорежиссера.