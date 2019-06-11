Сотни волонтёров выстроятся в колонны и пронесут по улицам 50-метровое полотно российского триколора
В Иркутске рассказали, как отпраздную День России 12 июня. Мероприятия начнутся с торжественного митинга на площади у мемориала «Вечный огонь» в 13.00. После этого состоится акция «Живой флаг»: сотни волонтёров выстроятся в колонны и пронесут 50-метровое полотно российского триколора. Колонна прошествует от мемориала до площади около памятника Александру III.
Кроме того, представители национально-культурных организаций в национальных костюмах представят свои «Пояса дружбы», украшенные уникальными национальными узорами и орнаментами. Также в этом году к колоннам участников шествия присоединятся представители органов ТОС, клубы и организации военно-патриотического воспитания, модели в этнокостюмах, спортсмены, представители иркутских предприятий.
В рамках празднования Дня России также пройдёт девятый фестиваль национальных культур. 12 июня днём на площади у памятника Александру III начнётся концертная программа. Специальными гостями праздника станут участники музыкального коллектива SHONO, которые сыграют на традиционных бурят-монгольских инструментах и исполнят бурятские сказания, эпосы-улигеры и современные композиции в фолк-роковой обработке.
Кроме того, для иркутян и гостей города представители национально-культурных центров проведут мастер-классы по вышивке, каллиграфии и декоративно-прикладному искусству, презентуют ремесленные мастерские, традиционные костюмы. Для детей будут организованы интерактивные площадки с национальными играми. Также гости смогут сыграть в «подвижные» динамические шахматы огромными фигурами, армянские шашки «тама» и нарды, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
«Живой флаг» пройдёт по Иркутску
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