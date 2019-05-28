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Архитектуру Улан-Удэ оценили московские влогеры-урбанисты

Архитектуру Улан-Удэ оценили московские влогеры-урбанисты
Общество, 
Специалисты увидели бурятский колорит во многих постройках. ВИДЕО

На днях московские влогеры-урбанисты Андрей Елбаев и Александр Усольцев посетили Улан-Удэ. Они оценили архитектуру и в целом городскую среду столицы Бурятии.

Андрей Елбаев прошёлся по центру Улан-Удэ с камерой и заметил присутствие резных ограждений у многих балконов советских пятиэтажек, а также удивился тому, что многие балконы не застеклены.

Влогер резко раскритиковал проезжую часть на проспекте 50-летия Октября, которая находится под железнодорожными мостами.

- В дневное время очень много машин и совершенно нечем дышать, потому что место как-то плохо проветривается. И потому что машины в Улан-Удэ не самые экологичные. Коптят они дай бог. Видите, синий дым идёт, дышать совершенно нечем, отвратительный воздух. При этом довольно много людей, потому людям негде больше проходить. В итоге это место неудобно для автомобилистов, потому что здесь постоянно затор. Это место неудобно для пешеходов. Оно неудобно для всех, - заключил Андрей Елбаев.

С проспекта 50-летия Октября московский влогер спустился на площадь Советов. По дороге ему не понравилась панорама.

- Вот так выглядит городская среда буквально в 300-х метрах от главной площади города. Разбитые тротуары, всё что-то висит, - прокомментировал урбанист.

Архитектору понравились панели офис-центра, на которых красовались национальные узоры. Елбаев назвал их «прикольными».

Положительно отозвался москвич о невысоких чугунных ограждениях в центре города, выполненных в форме национального орнамента, высота которых около 20 сантиметров.

- Вот такие маленькие заборчики совершенно не являются преградой, не загрязняют визуально уличную панораму, при этом очень хорошо визуально разделяют одно пространство от другого. И вообще являются украшением, декоративной каёмочкой. В отличие от таких заборов, которые мы видим буквально на противоположной стороне, - заметил влогер.

Урбанист назвал здание правительства Бурятии «вполне себе сносной конструктивистской архитектурой», но интерьер казённого учреждения автору видео не понравился.

- Вот чего я не ожидал увидеть в Бурятии – это советского конструктивизма. Вчера был внутри, интерьеры выполнены в каком-то таком неоклассическом стиле. То, что внутри, очень плохо бьётся с тем, что снаружи. Жаль, что чиновники не понимают ценности и не понимают связи между экстерьером и интерьером, - сказал Андрей Елбаев.

Затем московский архитектор оценил главную площадь Улан-Удэ и самую большую голову Ленина в мире.

- Она просто колоссальная, исполинская. Причём Ленин тут немного бурят. Немного добавлена его глазам какая-то раскосость. А в основном это типичная административная площадь с большим плацем, где солдаты могут маршировать торжественно на 9 мая. Ну и в плане архитектуры тут такая полная эклектика, есть какой-то сталинский ампир, неоклассика, чуть-чуть модерна, советский модернизм. Театр тоже с национальным колоритом, - заметил урбанист.

По словам видеоблогера, многие площади у административных зданий в городах России лишены всякой городской активности, всякой жизни, а Улан-Удэ является исключением.

- Вокруг площади есть застройка не только административная, но и на первых этажах есть какие-то объекты коммерческие. Кроме того, обилие парапетов привлекает сюда скейтеров, а это большая голова Ленина туристов. У вас такая неплохая главная площадь, - заключил Елбаев.

Здание Национальной библиотеки, по мнению автора видео, построено в стиле лужковского постмодернизма.

Влогеру понравились дореволюционные деревянные дома и кирпичные старые дома.

- Вот это здание просто радует глаз. Здесь такие приземистые атланты белые на фоне красного практически терракотового кирпича. Приятно смотреть. Здесь есть каменная дореволюционная архитектура, здесь есть деревянная дореволюционная архитектура, здесь есть советская архитектура, - отметил урбанист.

Насчёт «Арбата» видеоблогер высказался, что по некоторым пешеходным улицам было бы лучше, если бы ездили таксисты и автобусы.



Второй московский влогер Александр Усольцев отметил звуковую загрязнённость улицы Ленина. Он положительно отозвался о незастеклённом доме на Арбате.

- Я иду мимо дома, в котором ни один балкон не застеклён, да и ещё деревянные плашки такие сохранились. Это прямо Улан-Удэ удивляет, - сказал Усольцев.

Здание Бурятского театра оперы и балета урбанист назвал прекраснейшим.

- Здание уникально тем, что это с одной стороны мощнейший сталинский ампир, невероятно богатый, а с другой стороны - с национальными мотивами, - заметил урбанист.

Москвич выразил сожаление о том, что старая архитектура продолжает уходить.

- Это бич вообще многих городов России. Только вот в Тюмени взялись за своё деревянное наследие, чтобы сохранять, в том же виде воссоздавать, - сказал видеоблогер.


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